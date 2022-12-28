中職／台灣職業運動與觀眾衝突　餅總割喉事件最經典

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近期中華職棒就曾經有不理性球迷在場邊失控大吼球員涉及不法情事，遭中華職棒聯盟及球團提告，再往前也曾有球迷當眾以髒話辱罵球迷，遭球團註記身分並取消購票資格的案例，但是中華職棒33年的歷史中，最經典的球員、球迷衝突，當屬於2008年中華職棒十九年總冠軍賽第五戰的「割喉事件」最為精彩。
2008年中華職棒台灣大賽，前四戰以兩勝兩敗打平的兄弟象與統一獅隊，進入到誰贏誰聽牌的關鍵第五戰，第9局以7比3領先的統一獅隊，派出守護神「大餅」林岳平要守住勝利，雖然失了一分，但仍讓兄弟擊出再見雙殺結束比賽拿下聽牌優勢，守下比賽相當興奮的林岳平隨即向兄弟休息室做出「振臂」動作，讓輸球已經心情不好的兄弟更為不滿，雙方在比賽結束後清空板凳發生衝突。
當時滿場的兄弟象迷也隨著場上的激情「躁起來」，不斷向場內飆罵還丟東西到球場內，而林岳平在被隊友拉進休息室前，因為不耐滿場球迷的辱罵，因此對觀眾席比出「割喉」手勢，讓全場象迷把不滿的情緒從場內延續到場外，甚至包圍了統一獅隊的球隊巴士，並不斷對巴士叫囂、辱罵，不讓巴士離開球場，最後靠著警察的維安，獅隊巴士才順利開離當時的比賽場地新莊棒球場。
當事人林岳平在多年後提起當時的「割喉事件」，坦言當時情緒確實有點反應過頭，並沒有挑釁意味，但他認為那是比賽當下的正常情緒反應，也讓比賽更加精彩，後續中職聯盟並未對此事件做出懲處，「割喉事件」也因此成為球迷口中津津樂道的「經典衝突」。