巷仔內／三年清零如夢　中國「躺平解封」拖全球入魔境

陸客傾巢而出？中國放寬入境限制　恐因2原因不敢出境遊

▲圖為北京機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為北京機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國宣布將於明年放寬邊境管制措施，取消入境旅客隔離以及核酸檢測，雖然引起如日本、印度等國家反彈，但也有部分業者正期待著能達到數十億美元的旅遊商機可以再度蓬勃發展。不過有中國旅遊業者抱持保守態度，認為解封之後仍會受到疫情以及經濟狀況影響，旅遊人數不會立即暴增。

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根據《路透社》報導，中國當局26日宣布，自1月8日起，入境旅客將不再需要接受隔離以及核酸檢測，同時還宣布「有序恢復」公民出境旅遊。

報導指出，由於在新冠疫情爆發之前，中國是世界上最大的國際旅遊市場，其海外遊客在2019年的旅行上花費了1275億美元。因此在中國當局宣布鬆綁邊境之後，多國航空公司開始考慮增開往來航班。

美國聯合航空（United Airlines）表示，目前正在評估市場需求和營運環境，以決定何時恢復額外航班。目前聯合航空每週有4班飛往舊金山與上海之間的航班。德國漢莎航空（Lufthansa）也表示，正在考慮是否要根據政策變化來改變飛往中國的航班時刻表。漢莎航空發言人表示，「這將有助於恢復中國與歐洲之間的國際空中交通。」另外，韓國大韓航空（Korean Air Lines）早在中國當局宣布新政策之前，就率先表示，自明年1月起，往來韓陸的航班將從每周9班增至15班次。

在中國宣布新措施之後，中國大型旅遊網站攜程旅行網（Ctrip）數據顯示，熱門跨境目的地的搜尋量暴增10倍。「去哪兒網」（Qunar）的國際航班搜尋次數也在15分鐘內增長了7倍。報導表示，日本、泰國和韓國在這兩個旅遊平台上被搜尋最多次數。

不過報導同時指出，中國民眾以及旅遊業者不認為在邊境鬆綁之後，國際旅行會恢復到疫情之前的榮景。

一名43歲出口商表示，邊境鬆綁是好消息，這樣就可以認真制訂旅遊計畫，但他可能會等到明年春天過後或是夏天在出國，可能會去美國拜訪姊姊。這名出口商表示，在一月下旬的農曆新年假期前，他絕對不會去任何地方。

由於在疫情爆發之後，中國政府自2020年以來一直不鼓勵國際旅行，即使在26日宣布「有序恢復」，也沒有進行詳細說明。航班追蹤服務「飛常準」（VariFlight）表示，預計要到明年「五一」勞動節假期，往返中國的航班才會強勁成長，目前往返中國國際航班約為疫情前水平的8%。

北京研究機構「中國未來研究會」旅遊分會的劉思敏則預期，國際旅行要到2024年才會恢復到大流行之前的水準。他說，影響民眾制定旅行計畫的其中一個原因是目前席捲大陸的新冠肺炎疫情，另外一個原因則是錢，「在疫情大流行期間，許多人失業或收入減少，現在需要時間才能重拾信心。」

國際管理顧問公司奧緯（Oliver Wyman）在本月發布一項消費者研究調查，結果顯示，51%的受訪民眾指出，就算邊境重啟，也會等上幾個月至一年的時間才會願意出境旅遊，而且最初會先以短程旅行優先。

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