北部「濕冷地獄」沒盡頭！冷空氣賴著不走 2區大雨特報
受東北季風影響，今起（12/28）北部地區轉為濕冷的天氣型態，中南部維持晴朗穩定，預估這樣的天氣會持續到元旦。中央氣象局稍早也針對基隆北海岸、宜蘭縣發布大雨特報。氣象局表示，今日到週六（12/28~12/31）天變化都不大，週六至下週日（1/1）南方雲系北移，中南部雲量將增加，想追日出、看曙光只能碰碰運氣，東北季風在下週日、週一稍微減弱，北部及東北部氣溫略微回升，但下週二（1/3）又有一波新的東北季風影響，且時間預計相當長，實際強度仍有待後續觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘指出，明日台灣仍受東北季風影響，北部低溫約落在攝氏13~14度、中部由於清晨有輻射冷卻，低溫僅攝氏11~12度，南部攝氏14度、東部攝氏17度。白天高溫部分，北部攝氏19度、中部攝氏24度、南部攝氏26度、東部攝氏21度，北部、東北部體感還是濕冷，中南部要留意日夜溫差。
而針對清晨輻射冷卻影響，氣象局持續發布「低溫特報」，警戒缺包含新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市等，上述縣市將有10度以下氣溫發生的機率。
趙紘提及，東北季風從近日到週六持續影響，氣溫和降雨狀況大致相同，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚較涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部及恆春半島地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，且有局部大雨發生，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲。
值得注意的是，週六除了東北季風，南方雲系北移將導致中南部雲量增多，跨年若想看2023第一道曙光機會較低，下週日、一東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升攝氏1~2度，不過體感不太明顯，且下週二東北季風再增強，預估下週又會回到和本週類似，北部濕冷、中南部多雲到晴的型態，請民眾持續留意氣象局最新資訊。