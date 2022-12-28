李李仁25年早預言！驚人巧合嚇傻全場 她開清單求幫忙
李晉瑋推出壓軸單曲《不在乎》，邀請李李仁一同參與創作合唱與MV拍攝。26日李晉瑋跟李李仁帶著吉他來到Hit Fm聯播網「OH夜DJ」魏如萱節目作客，魏如萱翻出李李仁在1997年發行的《夢裡沒有你》專輯，打開歌詞本發現一個巧合，專輯內頁文案寫著：「因為真愛敢愛，所以不在乎遺忘」，讓魏如萱驚呼，原來那時早已預言《不在乎》這首歌了，就在25年後跟李晉瑋合唱，一切都太巧合。
記者吳雨婕/綜合報導
提到許願大師，李李仁解釋，其實也就是想到什麼，希望可以做到，最後機會真的來敲門了。就像之前戲劇演太多壞人角色，就想演好人，後來就被找去拍警察，戲殺青完就突然想拍個MV，就真的去演出曾沛慈MV，李李仁說，既然MV都演了，如果有機會也想再唱唱歌，沒想到就收到李晉瑋合唱歌曲的邀約，心裡想什麼現實生活中就來什麼，所以李李仁被工作人員稱為「許願大師」。魏如萱聽完羨煞不已，她問李李仁都在哪裡許願，怎麼風水這麼好？李李仁笑說，沒有固定地點，就是到哪裡就想著同件事情，魏如萱幽默表示：「那我開一張願望清單，你可以每天睡前幫我唸一遍嗎？」
李李仁跟李晉瑋除了音樂上的交流，他們也都是丈夫及父親，魏如萱說，兩位有很多共通話題可以聊吧？像是常被老婆碎唸之類的？李李仁笑說：「她們姊妹淘的聚會，一定都會先把自己老公拿出來講。」他大概知道老婆講些什麼，魏如萱表示，陶子姊都會說李仁哥是「臭臉王」，但又最愛狗，李晉瑋也感同身受，每次他老婆也會先拿他出來在朋友面前鞭撻一番，說他是宅男、不浪漫，老婆說他笑臉都留給外人，在家就是冷漠表情，簡直「冷漠王」。