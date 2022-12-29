元旦連假就是要泡湯！全台「10大溫泉」指南 冠軍好方便
隨著一波又一波寒流侵襲，一直到元旦連假都將是濕冷天氣。不過先別這麼快失落下來，冷冷天氣安排泡湯不是正好？想泡湯不知道去哪裡泡的話，《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月以來網友熱議票選「台灣10大溫泉」，發現網友最愛的冠軍第一名正是老字號的北投溫泉，硫磺泉質能舒緩肌肉痠痛等毛病，非常適合開年來放鬆一下，迎接愜意新年！以下排行榜趕緊看下去，周日（1/1）元旦連假安排起來吧！
記者汪睿琦/綜合報導
《Social Lab社群實驗室》本次透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近3個月網友熱議的「溫泉」相關話題，發現有1萬2千多名網友一致狂推位於台北市的「北投溫泉」，認為「北投交通最方便，泉水裡有硫磺蠻特別的」、「去北投泡湯放鬆一下，結束還可以搭捷運去士林夜市吃東西」，對長期相對較冷的北部民眾來說，到北投泡湯可說是最方便的好去處。
事實上，北投溫泉是日據時期最著名的泡湯勝地，泉質分別為地熱谷附近的青磺泉、有牛奶湯美稱的硫磺谷白磺泉、和頂北投一帶的鐵磺泉，雖然氣味濃重，但卻有助於舒緩皮膚不適與肌肉痠痛。更值得一提的是，北投溫泉自台北市與日本愛媛縣松山市簽署友好交流協定，北投溫泉也與當地名湯，堪稱「《神隱少女》中湯婆婆油屋的原型」的道後溫泉締結姊妹溫泉，開放兩國「松山機場對飛」後，勢必也將有更多雙湯互動的機會，熱愛泡湯的旅客可以多多期待。
除了北投溫泉，依序上榜前三名的還有宜蘭礁溪溫泉以及南投東埔溫泉。礁溪溫泉是台灣少見的平地溫泉，水質屬於清澈無臭的碳酸氫鈉泉，因為富含礦物質的關係，沐浴後能使得肌膚更加光滑柔細，飲用經過處理的礦泉水也有益於身體健康；另再加上宜蘭礁溪地區早已成為台灣數一數二「溫泉城」，遍地都能看到規畫良好的溫泉酒店、大眾池等，難怪超過1萬1千多名網友狂讚「礁溪根本就是溫泉村，發展規劃得還不錯」，認為礁溪溫泉規模大且當地生活機能完善，相當適合在週末假期去觀光旅遊。
位於南投的「東埔溫泉」更是別有洞天，表示該地山麓環繞，弱鹼性的碳酸泉從岩縫石層湧現，呈現出水氣氤氳、白煙裊裊的優美景緻令人忘懷，而附近還有八通關古道、父不知子斷崖、情人谷和彩虹瀑布等知名景點，都很值得在泡湯完漫步遊覽。有網友就在社群網站上分享「去南投東埔泡半露天溫泉，泡湯的同時享受美景很放鬆療癒」，引起不少網友共鳴「前往東埔的車程很美，每次去都覺得心靈受到洗滌」、「泡東埔溫泉的時候邊吸收芬多精，邊吃甜美多汁的豐丘葡萄」，表示在東埔泡溫泉就像是種奢華享受。
另外像是第五名烏來溫泉、知本溫泉、陽明山溫泉都相當適合闔家大小元旦跨年連假時安排去放鬆，邊泡湯的同時還可參與當地舉辦的跨年晚會、元旦第一道曙光活動，讓你舒舒服服開啟美好的2023年喔！