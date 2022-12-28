泰國「死亡鐵路」意外 紐西蘭遊客開火車門拍照墜地慘死
出遊拍照打卡已是現代人生活中的樂趣，但如果為了拍照而送命，可就得不償失了！泰國27日發生一起意外，一名紐西蘭遊客在北碧府柿約縣林森街道1號村Tham Krasae火車站附近時，從火車上跌落，墜入深達8公尺的地面，當場慘死。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
這起意外發生在當地時間12月27日中午，北碧府柿約警察局接獲通知，一名外籍遊客從火車上跌落。警方獲報後，立即協同醫生、救難人員等前往現場，並在火車鐵軌下方的地方，發現了一名外籍男性旳屍體。死者是45歲的紐西蘭遊客帕特里克，身穿短袖襯衫、短褲及帆布鞋。
初步調查後發現，這名死者跟團搭乘「吞武里-北碧」線火車，這列火車在行經出事現場附近時，會放慢速度供遊客拍照。據目擊者表示，死者當時打開火車車門拍照，突然間從火車上墜落到深達8公尺的地面，當場死亡。
泰緬鐵道又稱為「死亡鐵路」（The Death Railway），是泰國著名的觀景點，沿線風景優美，但也相當危險，。火車一路上沿著陡峭的岩石懸崖彎道行駛，並沿著深淵到達桂河，其中的精華懸崖只有7分鐘，列車會放慢速度。乘客可以在此時欣賞到從火車下側流而過的桂河美景，是相當受到西方遊客喜愛的旅遊行程之一。