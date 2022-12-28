喊價普拿疼1盒1500元是真的！藥師公會斥：說謊又態度糟

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下午食藥署則收回「是誤會而產生，並非事實」訊息。王明媛再接受《NOWnews今日新聞》時直言，「那個藥師早上對我們說謊」，據了解，藥師有對民眾稱「你拿1500元來，那我就撥一盒（普拿疼）給你」，該藥師也承認這部分，後續食藥署也會繼續追查是否有販售情況與價格。
若藥師確實有哄抬價格行為等不法事證，王明媛指出，首先藥師公會會依照違反藥學倫理與相關藥事法規進行懲戒，衛生局也會出來介入，哄抬價格行為也違反《公平交易法》，最高可開罰5000萬。
「我們第一次遇到這種事情，我們真的是第一次遇到這種事情！」王明媛表示，從以前SARS期間口罩稀缺也都沒有遇到哄抬價格事情，這沒有前例，最後也要視北市衛生局會如何開罰，「到時候公會跟衛生局都會介入是真的」。
王明媛認為，這是藥師個人行為，藥師公會有經由督導勸說該藥師出面澄清說明，「可是他態度很糟糕阿，他就說不要阿，他拒絕阿，他說了不起最多我就是不開藥局、不當藥師，就這樣而已啊」，該藥師不願對此事多做回應，王也批，該藥師傷害整體藥師形象，過去從來沒有遇過藥師會哄抬價格，「還是有害群之馬吧」。
晚間藥師公會透過聲明強調，疫情期間穩定供應藥品，讓民眾安心，是藥界的責任，對於不合理的藥品銷售金額，藥師公會將積極了解，並嚴厲譴責任何不實拉抬價格行為。
藥師公會重申，部分藥局「普拿疼」早在今年5、6月間疫情高峰時開始缺貨至今，但「普拿疼」並非唯一的止痛藥，其餘廠牌含有相同成份「乙醯胺酚（Acetaminophen）」的藥物仍正常供貨，有需要民眾可至鄰近社區藥局諮詢，請民眾勿信及傳播不實訊息，過度恐慌而囤積不必要藥品，影響真正有需求民眾的用藥權益。