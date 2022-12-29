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跨年不想人擠人！信義區精選酒吧派對　煙火秀下浪漫開喝

▲101煙火秀為跨年熱門景點，精選信義區的酒吧派對，在店內就能觀賞到浪漫煙火。（示意圖／台北101提供）
▲101煙火秀為跨年熱門景點，精選信義區的酒吧派對，在店內就能觀賞到浪漫煙火。（示意圖／台北101提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

跨年台北101煙火秀為熱門景點，周邊路段也會進行交通管制，為了避開人擠人的路段，鄰近的酒吧、餐酒館也紛紛推出跨年限定派對，可以悠閒地在享受微醺滋味，在店內或者步行至店門口就可觀賞101浪漫煙火秀，送走2022年後更是不用急著散場，走回店內繼續與親朋好友暢飲，慶祝2023年到來。《NOWnews今日新聞》也為讀者精選信義區4間跨年派對，加碼1間大安區的自助餐飲饗宴，現在都還訂剩餘部分位置可供預約，趕緊手刀揪團衝一波！

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▲跨年不一定要在外面人擠人，相揪好友信義區開喝，也能觀賞到浪漫煙火。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲跨年不一定要在外面人擠人，相揪好友信義區開喝，也能觀賞到浪漫煙火。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
【WAT 信義店】 台北市信義路五段16號1樓，進場時間21:00-02:00

跨年當天邀請駐場DJ為2022最後一天帶來最HIGH音樂派對，鄰近101欣賞煙火的絕佳搖滾區位置，可以在最後倒數時刻才走出店外，不用推擠著人群向前卡位，座位區部分有分座位跟站票，凡購票入場可享精緻特調3杯及各式炸物滷味拼盤。現場也會販售瓶裝雞尾酒，讓大家可以外帶飲用，一邊享受浪漫煙火一邊享受微醺滋味。跨年單人座位2500元，含有調酒3杯、粉紅氣泡酒1杯、炸薯條1份、雞米花1份、2023年兔年限量瓶裝雞尾酒1瓶；跨年單人站票1000元，含有調酒2杯。12點後入場After party站票600元，提供調酒2杯。

【MQ Marquee】台北市信義區信義路五段16號之1，進場時間20:30-02:00

MARQUEE駐店調酒師各個身懷絕技，均曾代表台灣出席國際賽事，同時店內也販售歐式、美式與法式的精緻異國料理，讓你在年末享美食、美食，迎接新的一年。最重要的是101就在酒吧正對面，8點提早進場開喝，等到2022年最後一秒，可以優閒走到店門口，將整棟101無死角盡收眼底，倒數完後也不用人擠人，一秒走回酒吧繼續喝。單人煙火站票任選調酒5杯，票價1500元。

【Flare Taipei】台北市信義區松仁路101號B2， 21:30開放入場

隱身城市秘境中的熱帶餐酒館，有綠蔭環繞的露天泳池以及DJ潮流演出，位於台北101很近的ATT Valley，提早進場開喝，不需要人擠人就可以享受漂亮的煙火秀，與朋友喜迎2023年的第一秒吧！單人入場站票2000元，票價含有精緻調酒4杯。

【CÉ LA VI Taipei】臺北市松智路17號48樓，18:30開放入場

位在微風南山48樓，不需要走出店外，就能擁有絕佳360°絕美環景101煙火觀賞視角，同時俯瞰大台北都會夜景之外，更能盡情享受整夜DJ精彩音樂演出，跨年夜非包廂票券每人2999元，可自選三瓶海尼根／特選調酒三杯或無酒精飲品三瓶 ，當天還可領取跨年限定小禮。

加碼推薦：【慕軒飯店URBAN331酒吧】台北市大安區敦化南路一段331號，營業時間延長14:30-01:00

距離台北101僅一站捷運站，擁有地利之便的慕軒飯店推出歲未餐飲專案活動。於12月31日晚間推出「歲末夜未眠」自助晚餐每位2,880元+10%，供應歐陸風情的特色自助菜餚，搭配現場Live美聲歌手表演，紅、白葡萄酒、啤酒、氣泡酒無限暢飲，浪漫微醺之夜陪你倒數看101煙火。

▲供應歐陸風情的特色自助菜餚，搭配現場Live美聲歌手表演，紅、白葡萄酒、啤酒、氣泡酒無限暢飲，
▲URBAN331酒吧供應歐陸風情的特色自助菜餚，搭配現場Live美聲歌手表演，紅、白葡萄酒、啤酒、氣泡酒無限暢飲。（圖／慕軒飯店提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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