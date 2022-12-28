HIGHLIGHT怕粉絲過年吃太肥！宣布2月來台舉辦燃脂運動會
韓團HIGHLIGHT宣布將於明年2月來台「舉辦運動會」，新穎的互動主題令粉絲滿滿期待，成員尹斗俊、 梁耀燮、李起光、孫東雲表示，當天不但會帶來一連串膾炙人口的歌曲表演，他們還將跟現場所有的Light（粉絲名）近距離「玩好玩滿」，讓每一位粉絲過年期間大吃、大喝、大睡下慵懶開工、上課後，完美擊退厚厚脂肪。
記者陳雅蘭/綜合報導
尹斗俊表示：「這次見面名為『FIELD DAY（譯：動運會）』，就是希望能跟粉絲彼此更貼近，當然設計的遊戲橋段，我將會帶領所有成員發揮運動家精神，爭取最高榮譽！」梁耀燮、李起光、孫東雲回應：「你是怕輸給我們要接受懲罰這件事吧！」除了遊戲外，成員也保證屆時運動會上的歌單，不會讓所有粉絲失望，承諾將以辦演唱會的紮實誠意獻唱多首好歌。
HIGHLIGHT「2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI」將於2月4日晚間6點在TICC舉行，票價分為VIP區5800元、A區5200元、B區4200元、C區3200元、身障席2900元，2023年1月8日下午1點半在IBON機台與網站系統啟售。