濃厚系拉麵也能很清爽？全聯好物加「1味」夯賣：超滑順

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不少重口味的網友們還激推「激辛風味」，以辣豆瓣醬、花椒、辣椒、八角、小茴香、肉桂、豆蔻、月桂葉、蝦油等豐富辛香料熬煮出香氣四溢的麻辣湯頭，加入豆奶後竟保留了香麻氣味卻不嗆口，辣得溫和又滑順，成為嗜辣一派口中的清爽系新歡。
Dcard網友都稱讚五木拉麵的快煮拉麵方便好煮食，不管是正餐或宵夜，都讓在外租屋的學生族可以快速飽餐。麵條只要煮5分鐘就變軟Q，依照喜好加入肉片、青菜、玉米筍或菇類等配菜，就是澎湃的一餐。還有Dcard網友分享加入肉片、木耳等青蔥配料，也別有一番風味，小資族更推薦月底省錢時的懶人煮法，只要放幾片高麗菜和麵食靈魂「雞蛋」，靠香濃湯頭就能撐起營養美味的享受。
而五木濃口拉麵的「激辛風味」更擄獲原本不吃辣的Dcard 網友，有人分享平時吃不了太辣，便只加了半包調味料，湯頭喝起來有點嗆嗆的味道、也不嫌單調，吃完還有回甘的辣味，越吃越涮嘴。愛吃辣的網友則把整包調料加入，直說喜歡花椒麻辣香氣，吃得到濃郁又溫順的滋味，不少人都說十分夠味卻又很清爽。還有網友推薦，加入和辣味湯頭超對味的起司，香醇風味更加分，吃完整個人都暖了起來！
快來看更多網友好評：https://www.dcard.tw/f/food/p/240571270