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濃厚系拉麵也能很清爽？全聯好物加「1味」夯賣：超滑順

▲五木濃口拉麵、搭配豬大骨高湯與雞白湯煮出濃厚卻清爽的口感。（圖／記者葉政勳攝）
▲五木濃口拉麵、搭配豬大骨高湯與雞白湯煮出濃厚卻清爽的口感。（圖／記者葉政勳攝）

生活中心/綜合報導

全聯福利中心擁有不少火鍋湯底及快煮麵選擇，是家庭主婦和懶人小資族快速烹調飽肚的好幫手。最近寒流來襲，大家餐餐都想喝上一碗暖呼呼的熱湯，近日全聯上架一款「濃厚系」拉麵，特別添加豆奶打造清爽卻滑順夠味的口感，被網友們狂推囤貨成為口碑美食，不少人還分享簡單煮成私房好料的秘訣，引發超夯幸福話題。

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「五木濃口拉麵」全新打造比日系豚骨拉麵湯頭更濃郁的口感，特別添加豆奶、搭配豬大骨高湯與雞白湯煮出濃厚卻清爽的口感，尤其豆乳富含蛋白質，還有微量鈣質等健康元素，融入湯頭後帶來不過鹹的全新醇厚滋味，「野菜風味」還淋上煉萃的蔥油，甘甜又不膩口，成為大家力推的主因。

▲野菜風味拉麵，豆乳融合雞白湯香味，溫醇安心感，甘甜不膩口。（圖／品牌提供）
▲野菜風味拉麵，豆乳融合雞白湯香味，溫醇安心感，甘甜不膩口。（圖／記者葉政勳攝）
不少重口味的網友們還激推「激辛風味」，以辣豆瓣醬、花椒、辣椒、八角、小茴香、肉桂、豆蔻、月桂葉、蝦油等豐富辛香料熬煮出香氣四溢的麻辣湯頭，加入豆奶後竟保留了香麻氣味卻不嗆口，辣得溫和又滑順，成為嗜辣一派口中的清爽系新歡。

▲激辛風味拉麵，麻辣被豆奶乳化，麻而不嗆口。（圖／生活消費中心攝）
▲激辛風味拉麵，麻辣被豆奶乳化，麻而不嗆口。（圖／記者葉政勳攝）
Dcard網友都稱讚五木拉麵的快煮拉麵方便好煮食，不管是正餐或宵夜，都讓在外租屋的學生族可以快速飽餐。麵條只要煮5分鐘就變軟Q，依照喜好加入肉片、青菜、玉米筍或菇類等配菜，就是澎湃的一餐。還有Dcard網友分享加入肉片、木耳等青蔥配料，也別有一番風味，小資族更推薦月底省錢時的懶人煮法，只要放幾片高麗菜和麵食靈魂「雞蛋」，靠香濃湯頭就能撐起營養美味的享受。

▲（圖／截自Dcard好輕測小天使網友分享）
▲五木濃口拉麵於Dcard論壇上廣獲好評。（圖／截自Dcard好輕測小天使網友分享）
而五木濃口拉麵的「激辛風味」更擄獲原本不吃辣的Dcard 網友，有人分享平時吃不了太辣，便只加了半包調味料，湯頭喝起來有點嗆嗆的味道、也不嫌單調，吃完還有回甘的辣味，越吃越涮嘴。愛吃辣的網友則把整包調料加入，直說喜歡花椒麻辣香氣，吃得到濃郁又溫順的滋味，不少人都說十分夠味卻又很清爽。還有網友推薦，加入和辣味湯頭超對味的起司，香醇風味更加分，吃完整個人都暖了起來！

▲五木最新推出兩款豆奶拉麵，野菜風味及激辛風味濃郁出擊。（圖／截自Dcard好輕測小天使網友分享）
▲五木最新推出兩款豆奶拉麵，野菜風味及激辛風味濃郁出擊。（圖／截自Dcard好輕測小天使網友分享）


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