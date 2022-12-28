玉木宏聖誕節儀式感滿滿　為了孩子「這樣做」！

日本電影《邪惡的孩子》找來玉木宏、櫻井由紀、南沙良共演，玉木宏片中飾演女主角的父親，他日前出席宣傳活動時，恰巧碰上聖誕節，現實生活已為人父的玉木宏表示：「自己有了小孩以後，『過節』的儀式感相當重要！」
記者陳雅蘭/綜合報導
玉木宏在《邪惡的孩子》中飾演女主角「花」的父親漥司朗，是位個性溫厚、精通催眠術的精神科醫生。戲外的他也是個父親，尤其他跟女星木南晴夏婚後產下一子，對聖誕節特別有感觸。他表示以前對聖誕節沒特別感覺，但自從有了小孩，心中突然覺得家裡很需要過節的儀式感，像今年萬聖節結束後，11月初就在家中立起聖誕樹，只為了希望可以放久一點。至於印象深刻的聖誕禮物，玉木宏透露小學五年級時，曾獲得迷你四驅車的軌道組，雖然疑惑「為什麼不是車，而是送軌道」，但這份禮物仍令他難忘。
對於演出《邪惡的孩子》的感想，玉木宏表示剛看完劇本時，對這部冷調、恐怖又帶有奇幻色彩的故事深感共鳴，他說：「我飾演的角色是一個深愛著家人的醫生，即使作品中的設定不太可能發生在現實生活中，但卻有著『真的要發生也不奇怪』的寫實驚悚感。」
玉木宏也稱讚女主角南沙良有種靜謐的堅強，尤其想到拍攝適逢酷熱夏天，當大家都工作到昏沉沉的時候，她依然保持高度專注力。大西流星在拍攝時還不是傑尼斯「浪花男子」的成員，但他認真投入拍攝的樣子，讓人覺得相當耀眼，當時就覺得他是個內心善良又有明星光芒的男生。《邪惡的孩子》12月30日在台上映。