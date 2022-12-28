烏克蘭女性陸續從軍！5千女兵上戰場 軍方重新設計制服
今年俄烏戰爭超過300日仍未停止，中國亦於8月軍演後展現明顯侵略企圖，國防安全議題成為首要之重。近期台灣延長兵役制度掀起各界高度討論，其中女性教召、女性也納義務役等話題更是引發眾人討論，不過比照烏克蘭武裝部隊，在家鄉受到戰火摧殘下有愈來愈多女性願意從軍，其中至少有5萬名女性參軍，其中5千名女性士兵更是直接參與作戰行動。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《路透社》、《自由歐洲電台》等外媒報導，烏克蘭領土防禦部隊指出，與北約國家相比，烏克蘭女性從軍比率最高。目前截至今年7月為止，至少有5萬名女性自願從軍，女性占整體部隊員額9%。其中有1萬2000名女性受雇於後勤工作，剩下3萬8000名女性士兵當中有5000名女士官正在前線直接與敵方進行作戰。
為了讓從軍女性的服裝更符合女性身形與方便活動，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）26日宣布，軍事單位已開始測試新設計的女式軍服。過去這數萬名志願從軍的女性在戰爭期間被迫穿著男性軍裝，不過在女性從軍人數提升的這幾個月來事情有了轉變。
一名志願的時裝設計師畢特斯（Stanyslav Bitus）在徵詢數位女士兵的意見後著手設計新式女用軍服，這些女用制服將改善女穿男裝一貫的缺點—例如不適合女性更寬的臀部、腰部更細的剪裁，以及總是沒能真正保護膝蓋骨位置的護盔。
目前烏克蘭軍方已試作了兩個版本的女性制服，第一批新制服已經運抵戰線前方的幾個旅，提供軍隊士兵與後勤單位的女性穿著。國防部長列茲尼科夫表示，軍方正在著手規劃新的一套野戰服裝，這些新式軍服則是專門為了在前線作戰的女性士兵而設計。