男女發誓正常交往！3個月沒開機 《好好過》戀情爆危機
元旦連假宅在家不無聊！串流平台28日起分別推出《下輩子我再好好過》第3季、《孤獨的美食家 2023跨年特別篇》，看羶男腥女捲土重來，本來決定要好好「正常」交往的內田理央，卻因為超過3個月沒開機，與男友陷入感情危機；美食家五郎與小夥伴古董老爺車再度展開公路長征，加上一位超另類的夥伴，遠赴北海道品嚐令人難以忘懷的冬季美食。
記者陳雅蘭/綜合報導
五郎開吃播陪倒數，已經是不少觀眾跨年必看節目，這也是該系列第6年在跨年夜播出特別篇，故事描述五郎受友人委託，再度與小夥伴遠赴北海道，走遍苫小牧、千歲、札幌、石狩、小樽等知名景點，品嚐蟹鍋、壽司、拉麵、燒肉等當地美食。
《孤獨的美食家 2023跨年特別篇》主演松重豐表示，去年特別篇拍成了「公路電影」，獲得很不錯的迴響，今年將挑戰第二部，更透露這次除了美食以外的亮點，車上將放一樣會沿路造成轟動的東西，至於是什麼就請大家拭目以待。《孤獨的美食家 2023 跨年特別篇》 12月31日晚間11點獨家在KKTV上架。
以「約砲」為主題、前兩季獲得好評的《下輩子我再好好過》，第3季故事將從「回歸正常交往」的約定展開，決定要以健康關係交往的內田理央與小關裕太，約好3個月後再發生關係，然而3個月過去卻什麼事也沒發生，兩人的戀情是否可以「正常」繼續下去，令許多觀眾期待。《下輩子我再好好過》第3季獨家在KKTV播出。