表態讓賢！南投立委補選　曾琮愷呼籲團結挺蔡培慧

明年3月的南投立委補選，民進黨可望由縣長一役落敗的蔡培慧再披戰袍。雖前縣長林明溱曾表達無參選意願，但藍營評估他的勝算最高，不排除遊說老將出征。曾爭取提名的民進黨前縣黨部執行長曾琮愷，今晚在臉書發文「保持希望，讓南投更好」，表態支持蔡培慧，呼籲支持者團結，把南投贏回來！
記者顏幸如／南投報導
國民黨南投縣長許淑華25日就任後辭去立委職務，中選會已公告南投第二選區（南南投區）將於3月4日進行補選，民進黨今（28）日中常會討論南投縣立委補選一局。據轉述，擔任協調小組成員的中常委陳茂松說明，針對有意參選3人進行協調，認為蔡培慧最有即戰力，應會於下星期三徵召蔡投入南投縣立委補選。據了解，蔡培慧日前已將戶籍從老家魚池鄉，遷至媽媽的戶籍地鹿谷鄉，以符合資格。
縣長選舉後表態參與補選的綠營3人，包括剛卸任集集鎮長的陳紀衡、參選南投市長落敗的賴燕雪、前縣黨部執行長曾琮愷。
曾琮愷晚間在臉書發文，表態支持蔡培慧，他寫下「這次2022年五合一大選，雖然我們沒有挑戰成功，但是對於南投的進步與建設，我們沒有鬆懈，也不會失去建設家鄉的鬥志，所以琮愷全力支持蔡培慧繼續拼立委補選，3月4日立委補選，把南投贏回來，我們還有未完成的使命！」
國民黨有前縣黨部主委林儒彬、南投縣長宋懷琳、縣議員游顥表達參選意願。雖然林明溱力挺兒子林儒彬，但藍營認為，若民進黨派出蔡培慧，國民黨內只有林明溱最具勝算，因此不排除說服林明溱再戰立委。