民進黨敗選檢討報告「遭唯一點名」！林智堅：願承擔責任

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林智堅說，事實上，角逐桃園市長並不在他的人生規劃裡頭。因此，當黨中央選對會成員多次勸進，希望他能為黨拚戰時，他極力推薦黨內其他優秀的同志，因為不論於公於私，他們都是比他更優秀的人才。
林智堅接著說，讓他決定參選桃園市長最關鍵的是，一來是配合民進黨整體選戰佈局，二來，是希望將近年他和市府同仁、專業的建築師與設計規劃團隊，共同努力創造，將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市，造福更多民眾，既然參選是他的選擇，就必須負起完全的責任，包括主動思考退選這件事。會決定退選，是因為特定媒體與政治人物對論文的討論和操作，讓選戰徹底失焦，且不但對手攻擊，黨內也陸續出現雜音。
林智堅指出，在黨內同志提出所謂「一屍五命」的說法前，基於保護台灣的民主自由，不願意看見社會陷入無意義的仇恨動員，當時自己已開始嚴肅的思考退選的可能性。
林智堅表示，經溝通說服，在選對會成員的共同決定之下，自己正式退選，並回到新竹市持續輔選，而面對新竹市長的結果不如人意，我有責任、也願意完全承擔大家對我的批評和任何意見。
面對今日的敗選檢討報告，林智堅坦言，自己是唯一被具名提及的黨同志，願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示自己最深切的歉意。
林智堅也說，面對詭譎多變的國際情勢，與中國對我國的文攻武嚇，甚至是發動對台的認知作戰，大家都必須停止內耗，團結一致，繼續為國家的進步、人民的生計，為守護台灣的自由民主而努力，並且一直奮鬥下去。（編輯：孫唯容）