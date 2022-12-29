限3天！全家汽水、唇膏、牙膏買1送1 7-11洋芋片買3送1
超商本周限定優惠更新！7-ELEVEN罕見的暫停本周及下周的5天限時優惠，全力主攻跨年限定促銷。12月28日至12月31日限時4天，共推出超過70款食品、飲料「第2件0元」，等同於買一送一，包括精品咖啡、濃萃美式、英式紅茶第2件0元，另有波的多洋芋片指定口味、蠟筆小新咖啡牛乳等指定商品「第3件0元」，買2送1等同於是6.7折。
記者黃韻文/綜合報導
此外，迎接2023年，7-ELEVEN門市自明年1月1日連續8天，門市指定商品任選2件7.9折、4件7.5折，包括CITY系列飲品／飲料／啤酒／泡麵／零食／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品等品類，幾乎可說是全店優惠；OPEN POINT會員另有滿額禮，2023年1月3日至2023年1月5日限時3天，單筆消費滿888元送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串；2023年1月6日至2023年1月8日滿888元送「舒潔VIVA速效廚房紙巾隨意撕」一串。
全家會員優惠即日起至明年1月2日前，本周海報共有18款促銷商品，雖然本周沒有「買1送1」，不過許多都是「買2送1」，包括阿奇儂指定冰棒、Twix巧克力、彩虹糖、可樂果（ 原味／酸辣粉）、義美生機草莓等，相當於6.7折；此外，FMC野莓美姬飲2件45元，平均23元、約5.8折比買1送1還便宜。
周末例行登場的「康康5」，明（30）日起連續五六日開跑，本周DM相當簡潔明瞭，全部只有5款商品史來最少，不過幾乎都是買一送一誠意十足，MtDew激浪汽水平均18元、碧唇小藍罐平均75元，好來全亮白牙膏平均60元、ATITA巧克力指定口味平均20元。
萊爾富本周有9款商品優惠，共有2款下殺5折，偉特糖、怡漾鹼性離子水皆推出買1送1；其他亮點商品則有品客洋芋片，享第2件10元、相當於6.3折，也是頗為划算。