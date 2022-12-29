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驚！入境航班一半是陽性　義大利強制所有中國遊客篩檢

▲義大利強制來自中國的旅客皆須接受新冠檢測。圖為先前疫情嚴重時，於羅馬街頭戴口罩的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利強制來自中國的旅客皆須接受新冠檢測。圖為先前疫情嚴重時，於羅馬街頭戴口罩的民眾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國解封在即，預計將出現大量出國潮，各國政府嚴陣以待，其中義大利在接連發現2班來自中國的航班，陽性率達50%後，已於28日加碼宣布，強制來自中國的旅客皆須接受檢測。

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綜合《彭博社》等外媒報導，身為當年新冠肺炎開始全球大流行時，歐洲第1個遭受重創的國家，義大利對於中國這波疫情絲毫不敢大意，特別是當局在2架分別從北京及上海前往義大利米蘭的航班上，發現陽性率已達一半。

這2架班機，其中1架班機的62名乘客中，有35人染疫，另1架載著120名乘客的班機則有62人染疫。

義大利衞生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）下令，對所有來自中國的入境和過境旅客強制進行篩檢，強調該措施對於確保監視和檢測病毒的變種、保護義大利民眾來說至關重要。在義大利政府做此宣布前，北部的倫巴底大區（Lombardy region ）已於前1天（27日）就開始實施入境強制篩檢。

作為2020年初歐洲出現疫情後、最早實施封鎖的地區，倫巴底的米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa），已搶先對來自中國的人士實施檢測，預計至少會持續到明年1月30日。

雖然義大利衛生部還沒有具體說明，將對測試呈陽性的旅客採取什麼措施，但米蘭周邊的倫巴底大區以及羅馬附近的拉齊奧大區（Lazio region），當地的衛生機構都表示，陽性者將不得不在預留處進行隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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