驚！入境航班一半是陽性　義大利強制所有中國遊客篩檢

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這2架班機，其中1架班機的62名乘客中，有35人染疫，另1架載著120名乘客的班機則有62人染疫。
義大利衞生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）下令，對所有來自中國的入境和過境旅客強制進行篩檢，強調該措施對於確保監視和檢測病毒的變種、保護義大利民眾來說至關重要。在義大利政府做此宣布前，北部的倫巴底大區（Lombardy region ）已於前1天（27日）就開始實施入境強制篩檢。
作為2020年初歐洲出現疫情後、最早實施封鎖的地區，倫巴底的米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa），已搶先對來自中國的人士實施檢測，預計至少會持續到明年1月30日。
雖然義大利衛生部還沒有具體說明，將對測試呈陽性的旅客採取什麼措施，但米蘭周邊的倫巴底大區以及羅馬附近的拉齊奧大區（Lazio region），當地的衛生機構都表示，陽性者將不得不在預留處進行隔離。
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