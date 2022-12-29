李明依轟宋逸民表裡不一！當牧師還搞業配 離開後秒封鎖
小甜甜（張可昀）疑似在記者會模糊焦點惹怒宋逸民教會「藝起發光」（前身為社團法人協會），退出後遭教會爆料「私生活有極大狀況、身負有衝突或訴訟」，引發輿論譁然，創會藝人、曾擔任協會理事的李明依昨（28日）受訪直指宋逸民表裡不一，她離開後就把宋姓兄弟電話、通訊軟體全封鎖。
娛樂中心／綜合報導
據《中國時報》報導，李明依痛批宋逸民台上台下判若兩人，情緒控管有問題，動不動就發脾氣、暴跳如雷，「牧師不是CEO！應該以愛人、牧養為主，而不是意圖掌控，不然你開公司就好了」，並質疑他和老婆陳維齡當牧師、師母還搞業配，賣減肥藥、增高藥、內褲，「真是夠了！」
李明依離開協會後就和宋逸民、宋達民兄弟不再往來，連每年一次的「愛在四月天」活動都不去了，「我都不認同他了，我還去？」她認為人都有缺陷，所以才需要神的愛，教會牧師應該愛每一個人，自己不認識小甜甜，但不解宋逸民怎麼會在聲明中去扯人家私生活有極大狀況，「從來不會有一個牧師會說哪個教友的私生活怎樣！」
宋逸民、陳維齡教會接連被前教友爆料夫妻會挑選入教教友、要求貸款奉獻、有專屬的奉獻袋、辭掉工作專心服事主、踢教友出教會已讀不回、蹭教友名氣熱度、洗腦教友、被用電話或當面破口大罵、限制教友交友圈9大罪狀，「藝起發光」26日在粉專寫道：「出埃及記14:14，耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」10多位藝人教友留言力挺。（編輯：楊穎軒）