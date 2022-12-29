四川感染率已63.5%！浙江衢州市備戰　1月恐迎2波高峰

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四川疾控中心聲稱，從居民自填的核酸或抗原檢測陽性時間分布來看，全省陽性檢出的高峰期集中在12月12日至23日，目前單日新增感染已處於回落階段；若以居民出現症狀的時間分布分析，則於12月10日開始上升，24日已有下降趨勢。有專家大膽估計，再過個半個月，整個四川的人口基本上都會感染。
有的省市已經（或正在）度過首波高峰，也有地方正要迎向挑戰。位於浙江省西部的衢州市，政府在28日的記者會上指出，該市目前總體感染率約佔總人口的30至35%，主要集中在城區和大型鄉鎮，感染人群主要為中青年和青少年人群，農村老年人群感染率還不高，但隨著假期來臨、學校放假、民工返鄉，感染衝擊波將會很快到達農村地區，需提前關注。從病毒毒株看，衢州市有多種Omicron的變異株同時流行，以BA.5.2為主，BF.7比重有所上升，10大症狀中，發熱、咳嗽、肌肉酸痛是3大最主要的症狀，大部分症狀持續時間為7天。
衢州市衛健委黨委書記、主任廖利軍表示，該市新冠病毒感染整體處於快速發展階段，單日新增感染人數和感染速度仍在不斷上升，自12月7日新10條發布後，截至12月27日24時，該市累計檢出陽性感染者21萬例，最高為21日（25375例），與7日（66例）相比上升了384倍。
衢州市當局並研判，當地將在12月底進入感染高峰期，1月初（元旦左右）達到第1波高峰，並進入高位平台期，可能在1月底（春節後1週）達到第2波高峰，在達到感染高峰後1週左右也可能出現重症高峰。
廖利軍並坦言，目前對衛健系統來講，最大的挑戰還是人手緊張的問題，截至12月26日，衢州市已經有9215名衛技人員受到感染，佔納入監測醫療機構衛技人員總數的56.9%；已6351人返回工作崗位，但仍有2864人暫未返崗。隨著感染高峰的到來，可以預見醫務人員感染率將進一步上升，各醫療機構人力資源調配將面臨更大的困難。
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