拚守萬四大關！台股早盤跌逾150點 台積電挫8元至443元
美股4大指數昨（28）日全面收黑，台北股市今（29）日受到拖累，早盤一度下跌超過150點，下殺來到14014點，跌幅1.12%。權值王台積電早盤跌8元，來到443元，跌幅逾1.6%，其他重要電子股倒一片。今日電力供應概念股相對抗跌，另外，生技醫療股依舊紅通通。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數28日下跌365.85點，或1.10%，收32875.71點。標準普爾500指數下挫46.03點，或1.20%，收3783.22點。那斯達克指數挫跌139.94點，或1.35%，收10213.29點。費城半導體指數下滑36.67點，或1.47%，收2453.49點。
受到美股影響，台北股市早盤一度跌超過150點，下殺來到14014點，跌幅1.12%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌8元，來到443元，跌幅逾1.6%。
同樣為晶圓代工的聯電跌0.61%，來到40.55元。世界先進、力積電也都跌逾1%。其他重要電子股，如聯發科跌1.57%，來到628元。鴻海下滑0.7%，跌破100元位置，來到99.8元。另外，群創、友達、大立光、緯創、國巨、旺宏、日月光、台達電跌0.3%到2%以上。
今日電力供應概念股相對抗跌，亞力、上緯投控、茂迪、康舒、大亞皆上漲約0.1%以上。另外，生技醫療股依舊紅通通，亞諾法、ABC強漲5％以上，科妍、松瑞藥漲約2%，光麗、健喬上漲超過1%。