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另類審美觀？中國將發行兔年郵票　挨批「一臉妖氣」

▲中國郵政即將發行的兔年郵票遭到中國民眾吐槽，其中藍色兔子更被批一臉妖氣。（圖／翻攝自微博）
▲中國郵政即將發行的兔年郵票遭到中國民眾吐槽，其中藍色兔子更被批一臉妖氣。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

明年就是兔年，按照慣例，中國郵政公司都會發行當年度的生肖郵票，不過《癸卯年》郵票圖樣曝光後，卻引起不少中國民眾不適，尤其是1張藍色、紅眼的兔子，讓中國網友直呼「怎麼長得一臉妖氣」。

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綜合中媒報導，中國郵政發行的兔年郵票從26日開始預售，由藝術家黃永玉設計操刀，初稿最早在今年9月出爐，一款2張，其中1幅是藍色的兔子手持筆和信件，另一幅則是黃、白、灰3種顏色的兔子在繞圈圈奔跑。其中，藍色兔子郵票引發較大爭議，說詭異的色調及笑容，怎麼看都透露著強烈的妖氣。

報導指出，該2枚郵票是中國郵政定於2023年1月5日發行的《癸卯年》特種郵票之一，據官方介紹，右手執筆、左手持信的藍色睿智卯兔，彷彿在向人們傳遞著新春的美好祝福；至於第2枚名為「同圓共生」，描繪了3隻兔子首尾相接、奔騰不息的場景，則展現了生命的靈動、生機與溫情，背景為「玉兔搗藥」的紋飾，表達了祈求平安健康、人民幸福的真摯願望，強調黃永玉筆下的卯兔，童稚、熱烈、奔放、自由，希望大家通過《癸卯年》生肖郵票，感受到瀟灑、喜悅與幸福。

▲名為「同圓共生」的兔子郵票，背景襯以「玉兔搗藥」的紋飾。（圖／翻攝自微博）
▲名為「同圓共生」的兔子郵票，背景襯以「玉兔搗藥」的紋飾。（圖／翻攝自微博）
報導還介紹，黃永玉是中國畫院院士、中央美術學院教授、中國美術家協會會員，少年時期就被譽為「中國三神童之一」，曾為1980年、2016年兩輪猴年生肖郵票進行圖稿設計，也因設計新中國第1枚生肖郵票「猴票」《庚申年》而被稱為「猴票之父」。

可惜，寓意美好的兔年郵票，卻讓廣大的中國民眾不敢恭維，尤其藍色兔子更是劣評如潮，許多人紛紛打下：「難道這個兔年的郵票不應該被吐槽嗎？首先2隻耳朵不一般大，表情也是比較詭異」、「實在是所見過最醜陋的，甚至充滿邪惡感的生肖郵票」、「牙尖嘴利的藍色醜老鼠」、「這是設計師中了邪，還是審查的領導中了邪」。還有人打趣的說：「大家覺得他設計的兔年郵票醜，那是因為你們都還沒看過關於他的其他作品，比如十二生肖，看完你就知道，郵政的兔年郵票純屬於他的正常發揮罷了」、「他筆下的兔子都是欺壓百姓和道德敗壞的官員，這次的兔子是諷刺某地通過筆頭簽字上報新冠感染人數」。不過也有人替大師抱不平，認為藝術本來就是主觀的，每個人審美觀各異，該枚郵票的畫風雖與眾不同，卻敢於設計，又很真實，不需要畫什麼都賣萌。

這並非中國郵政第1次推出爭議作品，比如今年是虎年，中國郵政年初推出的虎年郵票，也被中國民眾嘲弄活像病貓，儘管作者曾出面澄清，強調是把老虎做「擬人化」處理，結果此言一出，引來更多酸言酸語，反諷說的確很像被工作、生活、疫情壓迫的人民會有的面貌。

▲中國郵政虎年生肖郵票近日對外發行，卻被吐槽郵票上的老虎一點也不威武，猶如病貓。（圖／翻攝自微博）
▲中國郵政虎年生肖郵票，也曾被吐槽郵票上的老虎一點也不威武，猶如病貓。（圖／翻攝自微博）

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