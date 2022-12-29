另類審美觀？中國將發行兔年郵票　挨批「一臉妖氣」

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報導指出，該2枚郵票是中國郵政定於2023年1月5日發行的《癸卯年》特種郵票之一，據官方介紹，右手執筆、左手持信的藍色睿智卯兔，彷彿在向人們傳遞著新春的美好祝福；至於第2枚名為「同圓共生」，描繪了3隻兔子首尾相接、奔騰不息的場景，則展現了生命的靈動、生機與溫情，背景為「玉兔搗藥」的紋飾，表達了祈求平安健康、人民幸福的真摯願望，強調黃永玉筆下的卯兔，童稚、熱烈、奔放、自由，希望大家通過《癸卯年》生肖郵票，感受到瀟灑、喜悅與幸福。
報導還介紹，黃永玉是中國畫院院士、中央美術學院教授、中國美術家協會會員，少年時期就被譽為「中國三神童之一」，曾為1980年、2016年兩輪猴年生肖郵票進行圖稿設計，也因設計新中國第1枚生肖郵票「猴票」《庚申年》而被稱為「猴票之父」。
可惜，寓意美好的兔年郵票，卻讓廣大的中國民眾不敢恭維，尤其藍色兔子更是劣評如潮，許多人紛紛打下：「難道這個兔年的郵票不應該被吐槽嗎？首先2隻耳朵不一般大，表情也是比較詭異」、「實在是所見過最醜陋的，甚至充滿邪惡感的生肖郵票」、「牙尖嘴利的藍色醜老鼠」、「這是設計師中了邪，還是審查的領導中了邪」。還有人打趣的說：「大家覺得他設計的兔年郵票醜，那是因為你們都還沒看過關於他的其他作品，比如十二生肖，看完你就知道，郵政的兔年郵票純屬於他的正常發揮罷了」、「他筆下的兔子都是欺壓百姓和道德敗壞的官員，這次的兔子是諷刺某地通過筆頭簽字上報新冠感染人數」。不過也有人替大師抱不平，認為藝術本來就是主觀的，每個人審美觀各異，該枚郵票的畫風雖與眾不同，卻敢於設計，又很真實，不需要畫什麼都賣萌。
這並非中國郵政第1次推出爭議作品，比如今年是虎年，中國郵政年初推出的虎年郵票，也被中國民眾嘲弄活像病貓，儘管作者曾出面澄清，強調是把老虎做「擬人化」處理，結果此言一出，引來更多酸言酸語，反諷說的確很像被工作、生活、疫情壓迫的人民會有的面貌。