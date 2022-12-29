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中港通關在即！「小紅書」教打免費疫苗攻略　疫情恐倒灌

▲外界憂心，中港通關後會有許多中國旅客赴港接種疫苗，恐怕會造成香港的財政負擔，更可能會再次掀起疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲外界憂心，中港通關後會有許多中國旅客赴港接種疫苗，恐怕會造成香港的財政負擔，更可能會再次掀起疫情。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國近來境內新冠疫情持續延燒，但當局卻在近日宣布將自明年1月8日起「恢復中國公民出境旅遊」，中國民眾能申請前往香港商務旅遊，以及中港跨境口岸可望在一月中旬前全面開放，另外BNT疫苗大中華區代理商中國上海復星醫藥亦宣布，中國居民可以線上登記赴港接種BNT疫苗。與此同時，在微信和「小紅書」上紛紛出現不同的赴港免費接種疫苗的攻略，引起各界關注。不少分析憂心，港府如果免費為赴港中國旅客接種疫苗，不僅會大大增加香港的財政負擔，同時也可能讓香港醫療負擔將更為沉重，甚至捲入中國疫情高峰之中。

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根據《自由亞洲電台》報導，中國國家衛健委26日深夜突然宣布，要將「新冠肺炎」改名為「新冠病毒感染」，並在明年1月8日開始，取消入境核酸檢測和集中隔離的要求，同時表示要「有序恢復中國公民出境旅遊」。香港政府27日表示，通關事務協調組已經雙軌並行，推進通關籌備工作，會盡快制定穩妥的通關方案兼顧兩地疫情變化和風險管理。

另外，上海復星醫藥也在27日時開放中國民眾線上預約到香港自費接種BNT的BA.4/5次世代雙價疫苗，但並未提及費用與接種管道。根據現行規定，非港人可在港免費接種兩劑BNT或中國科興疫苗，但僅限第一代疫苗，在郵局預約即可施打；至於BNT雙價疫苗目前僅限港人可免費施打。

與此同時，在號稱中國版Instagram的「小紅書」以及微信等多個社群平台，紛紛出現了「去香港免費打疫苗」、「赴港接種復必泰疫苗攻略」等文章，詳細介紹了復必泰疫苗的接種要求、確診患者接種的限制，宣稱入境後到郵局預約，即可免費接種第一代BNT。

一名在香港醫院工作超過20年的張姓醫生表示，在疫情前，為中國旅客接種不同疫苗，是香港私立醫院的主要收入來源之一，因為不少較富裕的中國人都認為，香港的醫療服務可靠，供選擇疫苗種類比中國多，認為中港通關之後，中國旅客也會希望到香港打疫苗，「但問題在於港府還沒有指引，說明如何處理中國旅客來港打疫苗，是免費或收費的事，可能會引發很大批中國旅客特別為打疫苗而來香港。」

中科監察主席潘焯鴻則指出，香港的財政狀況並不富裕，財政赤字高達兩千多億，擔心如果容許大批旅客免費接種疫苗，會加重香港的財政負擔。「如果香港政府態度不明確，結果對中國民眾慷慨，並定會引發香港的民怨。」

《星島日報》社論指出，中港往來全面開放相關配套，恐因時間緊迫而未到位，再加上恐有中國民眾為避疫赴港，進而導致疫情倒灌香港，呼籲港府應做好通關措施，甚至提議能考慮效仿印度、義大利以及日本等國家，要求中國旅客入境時進行核酸篩檢。

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