才剛力挺宋逸民教會！「最美雙胞胎」出國遠離糾紛曬辣照
藝人宋逸民創建的「藝起發光」教會近日爆發爭議，在小甜甜（張可昀）退出以後，扯出一連串暗黑內幕，引發輿論譁然。對此，「最美雙胞胎」女星依依當時則發出「5點聲明」力挺宋逸民夫婦與教會，表示自己從沒被迫奉獻或發文，「實在太錯愕！」不過紛擾未結束，她便與佩佩跑到菲律賓長灘島度假，更曬出比基尼辣照。
娛樂中心／綜合報導
依依當時列出5點聲明，包括「我是真的從沒看過牧師師母發過脾氣」、「我沒被逼發文」、「我沒被逼捐款、甚至被用神的名義逼奉獻」、「我是裡面演藝圈的小咖，但每個人都對我超親切」、「不論是已離開教會的人或是還在教會的人，我都一樣愛，因為牧師師母也是這樣教我們的。」否認外界指控教會的種種罪狀。
不過紛爭尚未結束，依依便與佩佩飛往長灘島度假。佩佩在臉書發文，表示直飛菲律賓長灘島只要2小時又45分鐘，「長灘島，我們來了！」透露同行的還有辣媽蔡逸帆。佩佩接著分享各種長灘島美食，像是各種BBQ、椰子、芒果、山竺和榴槤等熱帶水果，「熱量應該不低，但像山竺那種，不在這裡趕快吃一吃，回到台灣就不容易吃到了，所以每天吃是必須的」。
當地的SPA更讓佩佩讚不絕口，「我們昨天先做了金環SPA，熱熱的好舒服！師傅的手超厲害。點點到穴、穴穴到位！我落枕直接就好了。完蛋了，以後每天都要去SPA了啦！」還PO出自己裸背遮胸的SPA辣照。最後，她也大讚菲律賓人很熱情、不怕生，「也不會有那種很兇的老闆不給你拍照，就算你沒買東西只是問路，他們也開心到，好想見到老朋友一樣XD所以越來越喜歡這裡啦」。
蔡逸帆則是在IG曬出三人穿著比基尼的辣照，只見三人大解放，分別穿著白色、橘色和綠色的超辣泳裝，大方秀出好身材。轉過身更火辣，翹臀、長腿一覽無遺，也讓網友紛紛狂讚，「我這眼睛真的是不知道該放哪好」、「美麗動人」、「都好漂亮」、「身材太犯規了」、「辣度也破表。」不過相較於佩佩、蔡逸帆積極分享出國美照，依依在社群的活躍程度相對保守不少。（編輯：郭佩蓉）