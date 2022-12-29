兵役延長也要強化反登陸 美宣布售台陸上機動布雷系統
因應中國軍事威脅，總統蔡英文日前宣布兵役自2024年起恢復為一年役期，國防部也持續向美採購武器。國防部今（29）日表示，美國政府於美東時間28日就「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額1億8,000萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
記者呂炯昌／台北報導
國防部指出，本次美方同意軍售品項，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升國軍不對稱作戰能力。本次軍購援例在美方同意供售前為機密預算，同意後改列為公開預算，俾利全案執行順遂。
面對中共在臺灣周邊頻密的軍事行動，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定和平的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。
今年年初，傳出陸軍代號「九陣專案」向美軍購「M136火山車載布雷系統」。M136由M139分配器與M87A1地雷筒組成，可以布放BLU-91/B戰防雷，在車輛兩側25至60公尺形成帶狀雷區，密度約為每公尺0.72顆，BLU-91/B戰防雷有自毀引信，可在布放前進行自毀時間的設定。
由於我國承認2017年公布的《渥太華條約》，禁止使用、儲存、生產與轉讓殺傷人員地雷，所以「陸上機動布雷系統」不會使用人員殺傷雷，國軍僅能使用能使車輛喪失運動能力的戰防雷。