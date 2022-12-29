光電、離岸風電雙雙未達標！經部次長：目標展延至2026年
太陽光電與離岸風電為推動能源轉型的兩大重點，經濟部能源局昨（28）日發佈新聞稿證實，光電模組設置量今年為10.22GW，離岸風力機組累積設置188座，均未達年度目標，對此，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（29）日指出，台灣整體要達到20%再生能源發電量的目標，事實上是一個7至8年的總體計畫，並表示，依照行政契約，2025年的目標可展延一年至2026年。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部能源局昨日發佈新聞稿證實，受疫情、烏俄戰爭、颱風3因素影響，光電模組設置量今年為10.22GW，離岸風力機組累積設置188座，均未達年度目標。不過，太陽光電模組設置量達2.52GW，仍是有史以來完成量最高的1年。
對此，曾文生今日出席立法院經濟委員會審查「再生能源發展條例部分條文修正草案」，會前受訪針對風電進度表示，因為有不同的風場，目前有幾個小的風場進度比較不順利，大部分的風場都是順利的，依照行政契約，2025年的目標可展延一年至2026年。
曾文生強調，台灣整體要達到20%再生能源發電量的目標，事實上是一個7至8年的總體計畫，他進一步解釋，由於裝置容量的發電時間，要至隔年才會滿發，且這幾年因經濟景氣，使得發電量增加，故會稍微延後一年達成目標。
至於媒體關注，原編列9千億元的推動預算是否再增加，曾文生指出，政府現在採取一個新的電業方式，再生能源的建構，原則上是透過去爭取國內外的民間投資來進行，不完全是政府的支出，而政府的支出多反映在電網上，台電公司已提出10年5千多億元的總體預算，這部分已明確對外說明，至於總體的9千億元計畫，會依照既有規劃來進行。