政院核定兵役延長　蘇揆下令「依總統指示做好配套」

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此外為使役男履行國民義務之際，能兼顧家庭生活開支，考量評估役期長短與就業影響，以志願役各階本俸為基礎，並支給專業加給，調整1年期義務役薪資，以二兵為例每月支給2萬320元，有利在營期間安心服役，4個月軍事訓練役則維持現行薪資6510元；另為了使役男能將服役年資累計在職涯退休年資，將由勞動部研議修正勞工退休金等相關法規；同時由教育部與各大專院校溝通，研訂彈性修業制度，讓學校與役男可以達到雙贏，讓役男做好人生的規劃，可以及早投入職場。
內政部表示，配合國家常備兵員額需求及不影響國軍兵員補充，94年次以後的役男，申請服替代役，須符合家庭因素及宗教因素2類。另替代役也將比照常備役役男役期回復1年，調整薪資，以符合兵役公平；至於以宗教因素申請服替代役，役期則調整為1年2個月。
內政部強調，替代役為兵役的一種，因應全民國防兵力結構調整，內政部與國防部長期以來，就役期調整、體位區分標準修正、訓練方式、內容等相關議題，一直保持密切聯繫，並已規劃完整配套措施，未來將賦增替代役輔助軍事勤務新使命，服役時應熟練戰時勤務，共同為國家安全盡一份心力。
蘇貞昌指出，這是總統親自督導國防部等單位衡酌國際情勢威脅，參考各國兵役制度所做的重要變革，誠如總統所言「備戰才能避戰、能戰才能止戰」，唯有做好準備才能嚇阻敵人不敢輕啟戰端，建構完整國防體系架構，後續行政院辦理行政作業，自己也於予核定，請相關部會依總統指示做好相關配套措施，讓義務役這1年更有意義，讓國家更安全。