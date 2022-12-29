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貿協2023強化全球拓銷力度！聚焦4市場增設美、沙國駐點

▲對外貿易發展協會董事長黃志芳（圖左2）今（29）日於「2023年度記者會」上指出，為協助企業面對外界挑戰，貿協明年將加強拓銷力度，重返實體拓銷。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲對外貿易發展協會董事長黃志芳（圖左2）今（29）日於「2023年度記者會」上指出，為協助企業面對外界挑戰，貿協明年將加強拓銷力度，重返實體拓銷。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

對外貿易發展協會董事長黃志芳今（29）日於「貿協2023年度記者會」會上指出，為協助企業面對外界挑戰，貿協明年將加強拓銷力度，重返實體拓銷，並因應地緣政治，以及現今的經貿情勢，明年將加強美、日、新南向與中東4大重點市場開拓，其中更計畫在美國德州達拉斯增設辦事處、沙國利雅德，增設台貿中心。同時，台日關係近年快速升溫，無論是在雙邊貿易，抑或是供應鏈等，皆為彼此重要的合作夥伴，因此繼今年於美國舉行的旗艦級台灣形象展，明年將移師日本東京。

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貿協今日舉行年度記者會，黃志芳於會中表示，2022下半年終端需求減弱，供應鏈庫存調整壓力加劇，全球經貿面臨下行風險，並可能持續至2023年，貿協為協助企業面對外界挑戰，2023年將加強拓銷力度，重返實體拓銷，虛實活動雙軌並重。

除了帶領企業分散市場外，也將擴大邀請買主來台採購，並推動趨勢產業發展及協助企業精準數位行銷，積極協助業者提升外銷競爭力，推升出口動能。黃志芳表示，由於疫情影響，今年的營收仍有小額虧損，盼明年會展全面恢復動能後損益兩平。

為強化成熟市場拓銷、爭取新興市場商機，貿協首先觀察到美國製造業南移趨勢，2023年將設立德州達拉斯辦事處，並籌組「美國商機開發旗艦團 」，深入德州及亞利桑那州，與當地業者建立科技強鏈結，鞏固台灣作為美國韌性供應鏈夥伴的角色。

第二，看準沙烏地阿拉伯《2030願景計畫》商機，貿協於2023年將辦理利雅德台灣貿易中心開幕儀式，並與利雅德商工會簽署MOU，此外，也將籌組「中東旗艦貿訪團」，帶領業者赴沙國及土耳其參訪當地龍頭企業，宣傳台灣產業實力。

至於2023年台灣形象展實體展將以「智慧新南向、供應鏈新夥伴」為核心，重回泰國、馬來西亞及印度，主軸鎖定智慧產業、綠色環保、AIOT等各國需求之產業，協助台商加速打入亞太產業供應鏈。黃志芳提到，台日關係近年快速升溫，無論是在雙邊貿易，抑或是供應鏈等，皆為彼此重要夥伴，加上台積電前往熊本設廠，因此明年的旗艦級台灣形象展，將從美國移師東京。

此外，黃志芳表示，2023年實體商洽採購熱潮將迎來高峰，貿協乘勝推出「全球買主來台尋寶計畫」，上、下半年分別於台中、台北辦理旗艦型採購大會，並規劃區域型市場商機日及食品通路洽談大會，預期有逾千名買主與台灣企業面對面交流。

黃志芳透露，因應地緣政治與經貿情勢，明年將加強美、日、新南向與中東等4大重點市場開拓，以及中東歐、中南美以及非洲3大潛力市場，除了會在美國德州達拉斯增設辦事處、沙國利雅德增設台貿中心之外，不排除在非洲增設新據點，並以駐地特派員的形式，掌握各重點國商情。

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