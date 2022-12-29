說謊藥師道歉！公會將送懲戒會：最重廢除執照

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黃金舜今表示，事件發生之後，馬上要求北市藥師公會了解來龍去脈，北市藥師公會拜會當事人，當事人一再強調自己並沒有這麼做，是記者誤會他，「我也不放心」，又要求全聯會聯絡當事人，告知當事人對話會全程錄音做成書面，並要簽名，「但他還是在欺騙全聯會」，才會造成藥師公會誤判，以為是媒體誤會此事。
黃金舜透露，今天早上藥師全聯會緊急召開常務會議，採記名投票，所有常務均要求要把當事人移送公平交易委員會，並且藥師公會全聯會會再蒐集相關證據，移送藥師懲戒委員會，最重會廢除藥師執照。
黃金舜指出，依照藥師全聯會資料，過去並沒有類似這種情況，如果有也不至於於這麼離譜這麼嚴重。
稍早洪姓藥師出面道歉，稱是藥局已沒有普拿疼，想要讓民眾知難而退，黃金舜直言，這是藥師的事後辯解，跟民眾講沒有普拿疼即可，一句話就可以簡單說明，不需要講這些話，讓民眾更不安。
黃金舜也說，普拿疼缺貨不是最近的事，今年5、6月疫情嚴峻時，普拿疼就已經缺貨，藥師公會3年來配合政府、民眾全心全意投入防疫工作，也要求第一線社區藥局所有藥品都要依照合理價格販售，不能讓消費者覺得不合理，若還有類似狀況，公會不會偏頗，絕對嚴厲處分。