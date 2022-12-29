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說謊藥師道歉！公會將送懲戒會：最重廢除執照

▲今（29）日藥師公會全聯會理事長黃金舜強調，會蒐證將藥師移送藥師懲戒委員會，最重會廢除藥師執照。（圖／藥師公會全聯會提供）
▲今（29）日藥師公會全聯會理事長黃金舜強調，會蒐證將藥師移送藥師懲戒委員會，最重會廢除藥師執照。（圖／藥師公會全聯會提供）

記者許若茵／台北報導

昨（28）日有民眾向媒體爆料，普拿疼遭藥局喊價每盒1500元，藥師公會與食藥署午間原先稱是誤會，但藥師公會後又出面怒斥遭到當事的洪姓藥師欺騙。今（29）日藥師公會全聯會理事長黃金舜強調，會蒐證將藥師移送藥師懲戒委員會，最重會廢除藥師執照。

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民眾向媒體爆料，有藥局藥師喊價普拿疼每盒1500元，昨午間食藥署和藥師公會才稱是誤會而產生，並非事實。下午食藥署則收回「是誤會而產生，並非事實」訊息。藥師公會發言人王明媛王明媛接受《NOWnews今日新聞》採訪時直言，「那個藥師早上對我們說謊」。

黃金舜今表示，事件發生之後，馬上要求北市藥師公會了解來龍去脈，北市藥師公會拜會當事人，當事人一再強調自己並沒有這麼做，是記者誤會他，「我也不放心」，又要求全聯會聯絡當事人，告知當事人對話會全程錄音做成書面，並要簽名，「但他還是在欺騙全聯會」，才會造成藥師公會誤判，以為是媒體誤會此事。

黃金舜透露，今天早上藥師全聯會緊急召開常務會議，採記名投票，所有常務均要求要把當事人移送公平交易委員會，並且藥師公會全聯會會再蒐集相關證據，移送藥師懲戒委員會，最重會廢除藥師執照。

黃金舜指出，依照藥師全聯會資料，過去並沒有類似這種情況，如果有也不至於於這麼離譜這麼嚴重。

稍早洪姓藥師出面道歉，稱是藥局已沒有普拿疼，想要讓民眾知難而退，黃金舜直言，這是藥師的事後辯解，跟民眾講沒有普拿疼即可，一句話就可以簡單說明，不需要講這些話，讓民眾更不安。

黃金舜也說，普拿疼缺貨不是最近的事，今年5、6月疫情嚴峻時，普拿疼就已經缺貨，藥師公會3年來配合政府、民眾全心全意投入防疫工作，也要求第一線社區藥局所有藥品都要依照合理價格販售，不能讓消費者覺得不合理，若還有類似狀況，公會不會偏頗，絕對嚴厲處分。

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