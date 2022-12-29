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兔年到！蔡英文、賴清德春聯「喜福運途」曝　印製25萬份

▲總統府舉行記者會，公布新年春聯、紅包袋、福袋及賀卡樣式，今年春聯賀詞為「喜福運途」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.29）
▲總統府舉行記者會，公布新年春聯、紅包袋、福袋及賀卡樣式，今年春聯賀詞為「喜福運途」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.29）

記者黃宣尹／台北報導

為迎接民國112年「兔」年到來，總統府今（29）日舉行記者會，由公共事務室主任兼發言人高遵公布總統蔡英文、副總統賴清德賀年卡、春聯、紅包袋與福袋，傳達正副總統的新春祝福，期盼各界在新的一年，都能迎來朝氣、希望及豐盛的成果。高遵提及，此次春聯賀詞為「喜福運途」，賀卡則有兩款，其中一款式為蔡英文、賴清德聯名，另一款式則由蔡英文、賴清德分別署名。

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▲總統府舉行記者會，公布新年春聯、紅包袋、福袋及賀卡樣式。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.29）
▲總統府舉行記者會，公布新年春聯、紅包袋、福袋及賀卡樣式。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.29）
高遵表示，本次設計兩款賀年卡，第一款為「總統、副總統聯名款」，設計師陳青琳以生肖為題，設計可愛圓潤的兔子造型卡片，閃爍星光的眼睛傳達堅定信心，兔耳則採撕縫線的設計，並搭配「自由前行　民主永續」文案與「2023新年快樂Happy New Year」，除祝賀新歲外，也傳達我們對於民主、自由的重視與期許。此款規劃印製5萬6000份，分送給國人、僑胞。

高遵也說明，第二款賀年卡由設計師莊濟寰以其所設計總統府112年紅包袋、福袋圖樣為基礎，創作蔡英文、賴清德「單獨署名」之款式，以玉兔為主題，藉由大面積、俐落色塊的畫面切割，呈現簡約、明快的氛圍；內頁煙火與錢幣圖案，象徵新的一年人民生活富足，國運昌隆。賀卡封面的燙金圓弧，隱喻旭日初升，為新的一年帶來朝氣和希望。其中，蔡英文署名款式規劃印製600份，賴清德署名款式規劃印製300份，分送給政要、在台使節。

高遵也補充說明，正、副總統分別署名給外國使節的賀卡是慣例，因為以國外的禮節來說，是夫妻才會共同署名，因此各別署名的方式行之有年。

高遵接著指出，此次總統與副總統春聯賀詞為「喜福運途」，以生肖「兔」的諧音「途」為發想，由擅長書法撰寫的新生代設計師簡伯諭代筆，以流暢的筆意及圓潤的字體，祝福國人新的一年喜氣洋洋、福氣滿滿、鴻圖大展，喜福雙收。

高遵表示，今年紅包袋樣式以卡通風格繪製親切討喜的玉兔頭像，搭配下方象徵豐饒的幣飾，以及充滿年節氣氛的煙花圖騰，讓整體視覺層次更豐富，增添更多春節喜氣，同時向國人傳遞新春的祝福。紅包袋與春聯皆規劃印製25萬份。

另有關兔年福袋，高遵表示，福袋延續紅包袋的玉兔頭像，搭配象徵豐饒的幣飾及充滿年節氣息的煙花圖騰，為即將到來春節添增一份喜氣。福袋在摺疊組裝後，可以看到玉兔頭像蹦出，並在前方台座上放置象徵一元復始的一元銅幣，祝福國人在新的一年裡生活富足、喜福運途。此次福袋規劃印製35萬份，發放方式還在規劃中。

▲總統府舉行記者會，公布新年春聯、紅包袋、福袋及賀卡樣式。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.29）
▲總統府舉行記者會，公布新年春聯、紅包袋、福袋及賀卡樣式。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.29）
▲總統府舉行記者會，公布新年春聯、紅包袋、福袋及賀卡樣式。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.29）
▲總統府舉行記者會，公布新年春聯、紅包袋、福袋及賀卡樣式。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.29）

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