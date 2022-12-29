學測防疫措施出爐！免量體溫、用餐免隔板、輕症可考

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周兆民指出，除考試前提出免戴口罩申請經審查通過者外，所有考生皆須配戴口罩進入考（分）區應試，請考生自備口罩，如遇有口罩髒污或因突發狀況需更換口罩時，各考（分）區仍備有適當數量口罩提供考生替換使用。
周兆民說，考試當天，各考（分）區於上午7點30分開始查驗身分入場，本次考試進入考（分）區時不須量溫，並提醒考生在考試當天入場時，出示身分識別證件及大考中心寄送的個人專用入場識別證；本次考試仍不開放親友陪考，身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請1名陪考人員。
周兆民表示，所有一般考（分）區考場學校於1月12日下午 2點至4點開放考生查看試場，只可於試場外查看座位安排，不能進入試場內。
11月14日起，確診者隔離縮短成「5+n」，只有前面5天要居家照護、不能出門，第6天開始，不管快篩陰性或陽性都可以外出，其中快篩陰生活恢復正常，快篩陽還是要自主健康管理，持續到快篩陰，或至距離解除隔離日滿7天。
周兆民說，因應不同考生狀況，今年共有5種試場，一般考（分）區的一般試場供一般、自主健康管理、自主防疫考生使用；第1類防疫試場供有發燒或呼吸道症狀考生；第2類防疫試場供考生在應試當天零時起才知悉確診、快篩陽的考生。一般考（分）區的備用試場共有250多間。
另外設置居護考（分）區，在20個直轄市、縣（市）設置200多間居護試場，提供給確診（輕症／無症狀）、快篩陽性的考生使用；並因應「5+n」政策，提供備用居護試場給應試期間解除隔離，身分轉變為自主健康管理的考生使用。
周兆民說明，本次應試期間以不移動考（分）區為原則，若考生解除隔離，身分由確診轉為自主健康管理者，將安排於該居家照護考（分）區的備用場應試。
周兆民表示，大考中心已建置「COVID-19自主填報專區」， 1月8日上午9點起開放，請考生在開放後至應試當日零時前，有確診（輕症／無症狀）、快篩陽務必主動填報、告知。考試地點、試場與座位安排，須由「COVID-19自主填報專區」進行查詢，而非原試場查詢系統；另居護考（分）區試場不開放查看試場，請考生於該專區查覽或列印試場平面圖。
周兆民提醒，上述考生在考試當天若未依通報單所示至指定的居護考（分）區或試場應試，將提報考試委員會審議，扣減該節成績1級分，並視情節加重扣分或扣減其全部成績。
另外，考生在應試當日零時起才知悉有確診、快篩陽狀況，請至原編配的一般考（分）區應試，會安排至備用考場。考生若未主動填報或告知，經查證屬實，情節重大者，以取消考試資格論處。
最後周兆民再次提醒，應試時所使用的答題卷無考生本人姓名及應試號碼，但考生仍須於考試開始鈴響起，於所使用的答題卷的「確認後考生簽名」欄簽全名，未依規定以正楷簽全名者，仍會依違規處理辦法扣減該節成績1級分。
有關學測COVID-19防疫措施，敬請考生與家長留意大考中心網站「最新訊息」及「學科能力測驗試務專區」的相關公告。