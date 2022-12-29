快訊／本土確診＋27803！死亡個案增36人　境外移入152例

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指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月8日至12月26日，死亡日期介於12月20日至12月26日。
指揮中心說明，今日新增152例境外移入個案中，為75例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自中國及日本(各6例)，香港(3例)，紐西蘭、菲律賓、新加坡、澳門及韓國(各1例)移入，另132例感染國家調查中。入境日期介於今年11月28日至12月27日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,714,605例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,919,456例排除) ，其中8,794,212例確診，分別為39,944例境外移入、8,754,214例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,181例COVID-19死亡病例，其中15,164例本土，個案居住縣市分布為新北市2,960例、臺北市1,649例、臺中市1,614例、高雄市1,492例、臺南市1,132例、桃園市1,121例、彰化縣961例、屏東縣587例、雲林縣499例、南投縣492例、苗栗縣419例、嘉義縣395例、宜蘭縣322例、基隆市314例、花蓮縣262例、嘉義市260例、新竹縣254例、臺東縣193例、新竹市164例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。