不讓台中淪行人地獄！盧秀燕承諾研議公車轉彎停看行確認
台中市公車衝撞斑馬線行人，造成母嬰雙亡，外界批評台中市有如行人地獄、公車評鑑制度形同虛設。市長盧秀燕今表示，交通局已針對公車業者提出要求，包括農曆年前進行司機安全教育、加嚴評鑑方法、加強稽查行駛中有無禮讓行人。對於外界呼籲比照台北公車，轉彎處進行停看行確認，交通局將研議，並要求所有客運車輛3年內加裝「先進駕駛輔助系統」，保障用路人安全。
記者顏幸如／台中報導
台中市公車近來爭議頻傳，12月初先有司機辱罵在車上講電話的印度乘客，後有港女勸阻司機勿辱罵行動不便的老人，竟遭毆打！前天（27日）深夜一對年輕夫妻推著嬰兒車在中國附醫前過馬路，遭左轉公車高速衝撞，母親與一歲男嬰身亡、伊拉克籍先生受傷。外界撻伐台灣駕駛不尊重行人路權、台中市如同行人地獄；多位市議員批評台中市公車評鑑制度形同虛設，這些出包的公車業者，年度評鑑全是甲等。
網友指出，雙北公車實施「轉彎處進行停看行確認」制度，部份公車業者甚至要求司機確實喊出「左邊沒人、右邊沒人」口訣，降低不少事故。台中市長盧秀燕今（29日）上午出席瑪利Young的快樂襪子店開幕記者會，受訪時表示，交通局已針對公車業者提出多項要求，也會研議轉彎處進行停看行確認，希望更提高公車行車安全、保障行人安全。
市府交通局昨天召開市區公車服務品質及行車安全檢討會議，要求客運業者農曆年前召回所有駕駛員進行安全訓練、密集稽查公車是否停讓行人，也將提高評鑑指標行車安全配分。針對交通部提及客運公司須要求駕駛「行經路口慢看停」，將該標準列入年度補助計畫評鑑內，交通局將配合辦理。
交通局在檢討會議中，要求公車業者自明年起3年內，逐步將所有車輛加裝先進駕駛輔助系統，讓死角風險降到最低，有效降低駕駛行為中的人為失誤，保障用路人安全，目前中台灣客運已有16輛公車加裝。