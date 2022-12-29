中、重症不能考學測 招聯會公布補救方案、外加名額錄取
112學測將於明年1月13日至15日舉行，中、重症確診考生，援例不得應試，大學招生委員會聯合會今（29）日公布補救方案，針對具報考國內大學資格且已報名大學入學測驗（含學測、分科測驗及術科考試），但「因防疫規定」，導致不得應考的缺考生，將透過招生管道補救，採外加名額錄取，醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組除外。
記者李琦瑋／台北報導
為顧及考生權益及公平性，大學招聯會常務委員會議日前開會，決議延續去年補救方案。招聯會執行秘書王文俊表示，跟去年相同的是「因COVID-19防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案」是繁星推薦、申請入學、分發入學3個管道皆提供補救。
王文俊說，但不同的是因為疫情趨緩，相關管制逐漸放寬或解除，因此酌修方案文字，必須是已經報名112學年度的學測、術科考試或分科測驗的考生，因為「COVID-19疫情防疫規定不得應」考，或是考試期間因「防疫規定」而未能全程參與已報名的考試科目，以上2種情況的考生向招聯會提出申請，並經招聯會審核同意才適用。
至於補救方案，他提到，將依循111學年度補救措施模式，112學年度的補救方案採取外加名額錄取，但涉及政府人力管控之醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組除外。
「大學繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道因COVID-19防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案」報教育部與中央流行疫情指揮中心同意後公告。