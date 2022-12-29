2023年「6星座」工作運勢旺翻！唐綺陽：人生更上一層樓

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第三名：獅子、處女
2022之前，獅子有點灰頭土臉的感覺，必須在一個地方默默耕耘不被看見，沉寂許久，但，最近外在環境的變化將讓獅子逐漸被看見了，讓獅子有登台亮相，驚豔眾人的機會，且這個能量到2023年會更大，將有越來越多人欣賞獅子的能力喔。
處女過去也經歷一段辛苦的時光，雖然實際上有往夢想前進的機會，且也有貴人賞識，但端看有個性的處女自己接不接受。其實處女周遭有機會越來越好、貴人變多的情況，然而處女是連好的事情都會挑惕，建議可以多聽他人建議，才能真正把握良機唷。
第二名：金牛、魔羯
所有金牛座都是有貴人運的，雖仍有部分金牛過得不太順，那是因為天王星落命宮，星象能量持續提醒金牛：該改變了。過去兩年土星也帶來影響，固執的金牛，有因此感到困頓吧，但只要願意轉念，改變自己、開創新的路線，會發現不少機會等著迎接你，開啟新局唷。
其實2023年對魔羯而言，是工作運好轉的一年，魔羯身上有被看見和欣賞的特質，應該好好把握，走更普世、受世俗喜歡的路線，也建議用更務實的角度評估自己的工作表現，檢視投入的項目是否能賺錢。往這個方向去調整，會有所收穫喔。
第一名：雙子、天蠍
許多雙子的人生會更上一層樓， 因為有火星雙子的加持，時間從 2022年7月一直到 2023 年 3月，許多雙子的事業發展得更好，或開始結婚生小孩；不過這也滿吃雙子的人格特質，如果雙子本身正派努力，就會有許多機會協助降臨，讓事業更往上提升喔。
天蠍已經向外界展現了各式各樣的可能性，然後你們需要走有人幫忙的路線，例如：尋找或珍惜好的合作夥伴、好的員工，有人幫忙，事業格局就會走得更大更穩，而且，想徵選好的員工，或想開拓更好的事業，都仍有機會。也會遇到水平更好的工作類型喔。
「工作需多多加油的星座」
第三名：牡羊、天秤
2023 年3 月會是重要的轉折點，對牡羊來說那時有一個新的能量場。牡羊這階段雖然辛苦，卻也開始慢慢開拓。有很多機會找上牡羊，但你們不一定會接受。因為知道不能再只挑自己爽的來做，而是需要去做別人期待的事情，因為仍在摸索如何選擇，無法衝刺，而讓工作運勢有點平緩。
天秤比較受制於他人的關係，目前天秤在走大清理的路線，因此合作對象不好的送走、能否迎接好的夥伴進來，都會大大影響天秤的工作運勢。所以天秤的工作運不在於自身，而是關乎他人。不過以長遠來看，天秤是很有搞頭的喔，因為外部的人際關係和本身實力都很棒，值得令人期待。
第二名：巨蟹、雙魚
其實巨蟹是有貴人的，事業運也不錯，然而巨蟹比較多是卡在「自我迷惘」的部分，處在一個「做自己」就得不到貴人，或想要得到貴人，就得為貴人作嫁的兩難局面，這樣的二選一狀況，確實讓巨蟹糾結，情緒較受影響而感到辛苦。
雙魚座則比較受限於大環境的狀況，另一方面也會受限於自我狀態，比如說身體健康、或自己有所執著之處，雙魚需要處理的一向不是能力問題，而是情緒問題，情緒沒顧好，在工作上就會比較辛苦一點。
第一名：射手、水瓶
過去射手會感到比較困難，是因為對面一直有火星雙子在影響，許多射手需要應付莫名其妙的突發狀況，或一直被干擾進度。雖然說射手也習慣了，不過這樣的狀況到 2023 年 3 月能量場就會好轉，這段期間建議更著重於內部的處理。例如：照顧好家人、或身為老闆優先處理公司治理的問題。
水瓶正走在「成為自己」的路上，一路上會遇到各種批評指教、週遭人來來去去的情況，這端看水瓶自身的心理素質是否強大。2023 年即將進入水瓶時代，身為鋒頭人物的水瓶，工作上自然需面對很多變動和挑戰，但這都只是一個過程，經歷高低起伏的磨練、搥打之後，水瓶將會重新塑形、煥然一新，變成水瓶2.0。（編輯：郭佩蓉）