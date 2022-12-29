喊價普拿疼1盒1500元 藥師發聲曝本意：為用詞不當致歉
近日爆發普拿疼退燒藥缺藥潮，一名在台北市執業藥師，涉嫌哄抬普拿疼價格「一盒1500元」引發爭議，由於事涉公平交易法，北市衛生局與消保官已聯合展開調查，藥師公會也表達強硬態度「不會輕放」，事件延燒1日後，該名洪姓藥師今（29）日發表道歉聲明，並說明自己最初用意。
編輯中心／綜合報導
一名藥局老闆遭民眾投訴喊價普拿疼一盒1500元，藥師公會因此到場了解，沒想到洪姓藥師先辯解後，因錄音檔被公開了才改口，但卻提到「我不道歉，大不了不做了」，引發藥師公會怒火，怒批「說謊還拒絕道歉，態度惡劣、不遵守藥師倫理」，揚言絕對「不輕放，一定懲處」。
對此，洪姓藥師今日表示，開高價目的為表達本藥局已無庫存，是希望對方知難而退「並非要求該名消費者以十倍價格購買，而是考慮它牌學名藥，絕無藉此賺取不義之財」，而針對個人用詞不當造成表達與認知的誤會，他也向消費者致歉「今後必當謹言慎行，願意虛心接受所有批評指教」。（編輯：林莞茜）
洪姓藥師完整道歉聲明：
當時誤用誇張的行銷話術告知消費者有台商欲包六百盒普拿疼，並且以高價購買，目的為表達本藥局已無庫存，即使以十倍價格也無法購買，原意希望對方知難而退，並非要求該名消費者以十倍價格購買，而是考慮它牌學名藥，絕無藉此賺取不義之財。
關於個人用詞不當，造成表達與認知的誤會，本人深感不安，並在此向這位消費者致歉。在處理過程中確實有諸多不妥之處，今後必當謹言慎行，願意虛心接受所有批評指教。最後，個人再次致上萬分歉意。