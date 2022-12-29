比茅台更熱門！中國權貴搶購新冠口服藥 庫存24小時賣光
中國新冠疫情急速升溫，到處都有人買不到退燒藥、感冒藥，這股搶藥風潮更擴及至周遭國家，新加坡、馬來西亞也被迫祭出限購令。根據外媒報導，中國權貴們現在囤積的是西方廣泛可取得的新冠藥物「Paxlovid」，報導引述多位中國醫院人士說法，指出這款藥物已經被當作熱門禮物做為交換，甚至比茅台還讓人垂涎。
國際中心楊智傑／綜合報導
英媒《金融時報》報導指出，Paxlovid是由美國藥廠輝瑞公司（Pfizer）生產，由於這是中國政府至今唯一批准的外國新冠藥物，但一名中國政府顧問透露，北京當局以擔心「影響國內藥品競爭力」為由，限制藥物進口數量與進口速度。
今年三月上海疫情大爆發時，中國政府首度進口了2萬1200盒Paxlovid，供不應求的狀況導致在中國有錢有權的菁英階層之間，Paxlovid成為比起茅台酒更稀缺的熱門禮物。
報導引述多位中國內醫院人士的說法，目前Paxlovid被許多「健康」的權貴以離譜高價搜刮，這些官員、企業老闆為了保護年長的父母或家人朋友，使Paxlovid目前幾乎呈現斷貨狀態，惟嚴重感染患者有辦法獲取。
報導指出，某些民營醫院當中，一盒Paxlovid售價最高達8300人民幣（約新台幣37000元），北京明德醫院（Oasis International Hospital）一名官員更稱，自家醫院光是這個月的300盒Paxlovid庫存，短短24小時內就賣光了，等到下一次發貨不知更待何時。