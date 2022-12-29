5星座跨年遇「最後1波水逆」！巨蟹小心口角　雙子恐破財

跨年宵夜吃啥？外送排行炸雞、披薩熱門　冠軍霸榜不意外

▲外送平台Uber Eats和foodpanda統計出年度宵夜排行榜，其中台式口味的鹹酥雞最合民眾口味，是跨年宵夜場的點餐的大熱門。（圖／記者周淑萍攝）
▲外送平台Uber Eats和foodpanda統計出年度宵夜排行榜，其中台式口味的鹹酥雞最合民眾口味，是跨年宵夜場的點餐的大熱門。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

過年夜不想外出人擠人，宅在家也是個很棒的選擇！《NOWnews今日新聞》取得兩大外送平台統計年度宵夜排行榜，不知道要點啥米菜色，也能透過熱門榜單增加一點想法。根據Uber Eats 和foodpanda統計去年跨年期間熱門宵夜選擇，皆由「鹽酥雞的品項」包辦，甜不辣、鹽酥雞、四季豆、雞皮、百頁豆腐幾乎霸榜，顯示炸物依舊是民眾聚餐的首選，炸雞、披薩、火鍋等適合多人聚餐的餐點也相當熱門。foodpanda 發言人郭昕宜表示：「跨年期間會比前一周的訂單量，預估會成長20~30%。」。Uber Eats則順勢推出3大優惠碼，最高折200元。

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根據foodpanda統計一整年度的宵夜排行榜前5名，冠軍依舊是台灣民眾最愛的鹹酥雞，一包鹹香開胃，卡滋卡滋的酥脆口感，不管是聚會或是半夜看球賽都是味蕾上的療癒聖品。第2~5名依序為：小籠包、滷味、串燒、鹹水雞。此外，特別拉出去年跨年夜最熱門的Top5品項，以多人聚餐適合的餐點，如炸雞、披薩、火鍋最夯，鹹酥雞、串燒在跨年夜的表現也相當亮眼。foodpanda也觀察到，消費者會在美食外送購買鍋物的湯底，並同步在熊貓超市採購肉品、火鍋料。

▲原PO好奇「為何沒有鹹酥雞吃到飽」，貼文一出，網友也點破「尷尬關鍵」，直呼「老闆會先跑路」。（示意圖／Shutterstock）
▲鹹酥雞是外送平台的跨年、宵夜場的大熱門。（示意圖／Shutterstock）
Uber Eats Top10 鹹酥雞大贏家

另一外送平台Uber Eats ，統計去年跨年期間前十大點購最多的宵夜選擇，皆由鹽酥雞的品項包辦，其中又以甜不辣、鹽酥雞、四季豆、雞皮、百頁豆腐被點購數量最多，除了鹽酥雞外，麥當勞的6塊麥克鷄塊套餐和雙層牛肉吉事堡套餐也相當受消費者歡迎。

Uber Eats 優市則發現，部分消費者選擇在家開鍋歡聚，因此推升跨年期間火鍋食材的點購需求更勝於零食飲料，前五大熱門火鍋必備食材包含茼蒿、金針菇、桂冠蛋餃、玉米筍、義美凍豆腐。零食飲料中最熱門的則是阿薩姆奶茶、維他露每朝健康綠茶、舒味思通寧汽水、義美小泡芙巧克力口味、卡辣姆久厚切勁辣唐辛子洋芋片。

為滿足消費者跨年歡聚需求，Uber Eats 推出三大歲末年終歡慶活動:

  • 即日起到明年1/3，點購活動餐廳單筆消費滿額即贈送美味單品，Uber One、優饗及雙享方案會員輸入優惠序號【餓零餓三】，單筆消費滿350元可享1次85折折抵優惠，優惠數量有限，送完為止。
  • Uber Eats 優市「歡聚吃鍋」限時專區內，即日起至明年1/5，精選超過50種網路暢銷、名店湯底以及生鮮食材和火鍋配料，搭配暖暖包、各式茶包等冬季日常存貨，優惠最低7折起。12/31前輸入【年末優買】優惠序號，訂單金額滿599元即享8折優惠，單筆訂單最高折抵120元，每人至多使用1次。優惠數量有限，送完為止。
  • 「歲末年終」專區：即日起至明年1/3，Uber Eats 優市及大潤發、屈臣氏、家樂福＆家樂福超市、傳統市場、燦坤等商家合作夥伴，推出「歲末年終」專區好物低至5折，輸入【歲末採買趣】優惠序號，消費滿999元享9折優惠，單筆最高折抵200元，每人可使用2次。優惠數量有限，送完為止。
▲Uber Eats今(17)日首度分享雲端超市「優市」一週年在台灣的消費者使用習慣，並宣布跨出雙北，於8/12、8/19分別於台中與桃園市區各展一間新門市。（圖／官方提供）
▲Uber Eats觀察，跨年夜火鍋也是大熱門，民眾會先點餐廳湯底，再透過優市加購各種配菜。（圖／官方提供）

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