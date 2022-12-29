跨年宵夜吃啥？外送排行炸雞、披薩熱門　冠軍霸榜不意外

我是廣告 請繼續往下閱讀
Uber Eats Top10 鹹酥雞大贏家
另一外送平台Uber Eats ，統計去年跨年期間前十大點購最多的宵夜選擇，皆由鹽酥雞的品項包辦，其中又以甜不辣、鹽酥雞、四季豆、雞皮、百頁豆腐被點購數量最多，除了鹽酥雞外，麥當勞的6塊麥克鷄塊套餐和雙層牛肉吉事堡套餐也相當受消費者歡迎。
Uber Eats 優市則發現，部分消費者選擇在家開鍋歡聚，因此推升跨年期間火鍋食材的點購需求更勝於零食飲料，前五大熱門火鍋必備食材包含茼蒿、金針菇、桂冠蛋餃、玉米筍、義美凍豆腐。零食飲料中最熱門的則是阿薩姆奶茶、維他露每朝健康綠茶、舒味思通寧汽水、義美小泡芙巧克力口味、卡辣姆久厚切勁辣唐辛子洋芋片。
為滿足消費者跨年歡聚需求，Uber Eats 推出三大歲末年終歡慶活動:
- 即日起到明年1/3，點購活動餐廳單筆消費滿額即贈送美味單品，Uber One、優饗及雙享方案會員輸入優惠序號【餓零餓三】，單筆消費滿350元可享1次85折折抵優惠，優惠數量有限，送完為止。
- Uber Eats 優市「歡聚吃鍋」限時專區內，即日起至明年1/5，精選超過50種網路暢銷、名店湯底以及生鮮食材和火鍋配料，搭配暖暖包、各式茶包等冬季日常存貨，優惠最低7折起。12/31前輸入【年末優買】優惠序號，訂單金額滿599元即享8折優惠，單筆訂單最高折抵120元，每人至多使用1次。優惠數量有限，送完為止。
- 「歲末年終」專區：即日起至明年1/3，Uber Eats 優市及大潤發、屈臣氏、家樂福＆家樂福超市、傳統市場、燦坤等商家合作夥伴，推出「歲末年終」專區好物低至5折，輸入【歲末採買趣】優惠序號，消費滿999元享9折優惠，單筆最高折抵200元，每人可使用2次。優惠數量有限，送完為止。