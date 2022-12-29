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預售屋限制換約買新成屋比較划算？北台灣僅價差統計曝光

▲《住展雜誌》統計北台灣7縣市新成屋與預售屋價差，只有宜蘭新成屋賣得比預售屋更貴。價差最大為新竹縣市的每坪5.1萬元。（圖／住展雜誌提供）
▲《住展雜誌》統計北台灣7縣市新成屋與預售屋價差，只有宜蘭新成屋賣得比預售屋更貴。價差最大為新竹縣市的每坪5.1萬元。（圖／住展雜誌提供）

生活消費中心/綜合報導

《平均地權條例》修法初審通過，政府希望藉此限制預售屋換約抑制炒房，消息傳出後部分消費者開始考慮改買新成屋，但新成屋有比賣「未來價」的預售屋便宜很多嗎？根據《住展雜誌》統計，2022年12月底預售屋、新成屋成交均價，北台灣新竹以北及宜蘭，目前只有宜蘭新成屋平均成交價比預售屋建案每坪貴5.2萬，其他縣市如台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹縣市，則是預售屋建案平均成交價高於新成屋建案，價差最大為新竹縣市的每坪5.1萬元，最小則為基隆市，每坪僅差2000元。

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《住展雜誌》企研室經理成采錡表示，預售屋限制換約的討論，有望提升新成屋對消費者的吸引力，但目前北北桃基預售屋、新成屋價差都不到每坪3萬元，加上不少成屋是預售完工後的重推案，可售戶別有限且偏大，對預算相對少、期待購買小坪數單位的購屋族來說，預售屋建案現階段為止仍具備產品選擇多、購屋門檻相對低、付款壓力較小等優點。

《住展雜誌》北台灣各縣市新成屋與預售屋成交價，價差最大的是宜蘭縣，預售屋成交均價約每坪22.2萬元，新成屋則為每坪27.4萬元，新成屋較預售屋貴了5.2萬元，價差到23.4％。進一步分析原因，包括在地購屋族更青睞新成屋，以及單價較高的透天建案多採先建後售模式，都使得新成屋價格更高。而北台灣價差最小的縣市則是基隆市，預售屋平均約每坪24.7萬元成交，新成屋約每坪24.5萬元，1坪僅差2000元，價差0.81％。

至於北台灣三直轄市，台北市預售屋建案均價約每坪107.6萬元，新成屋建案均價則為每坪104.8萬元，預售屋比新成屋貴約2.8萬元，價差約2.67％。新北市預售屋成交均價約每坪48.7萬元，新成屋每坪47.8萬元，兩者僅差9000元價差1.88％。桃園市預售屋成交均價每坪32萬元，較新成屋貴2.4萬元，價差達8.1％。

但近年變化最大的還是新竹縣市。2021年12月時，新竹地區還是新成屋建案價位比較高，平均成交價較預售屋每坪貴2.7萬元，不過到了2022年12月，預售屋建案成交均價已經來到每坪39.1萬元，將新成屋建案每坪34萬元狠狠甩在後頭，兩者相差5.1萬，價差約15％。評估預售、新成屋建案價位翻轉，主要與建商往二、三線地區推出預售屋建案，及精華區買盤外溢有關。

成采錡表示，預售屋限制換約預期短期內將壓抑預售屋市場買氣，長期則使預售屋推案量減，部分買盤轉往成屋市場，可成屋供給正面臨兩大不利因素，一是營建業缺工問題未解，工地延遲完工情形仍常見，二是房地合一2.0實施衍生5年重稅閉鎖期，限制二手市場的成屋委售量。若成屋供給未能及時釋出，則一波波被政策逼進成屋市場的需求，恐成為成屋價格的一大支撐。

 

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