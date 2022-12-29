預售屋限制換約買新成屋比較划算？北台灣僅價差統計曝光

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《住展雜誌》北台灣各縣市新成屋與預售屋成交價，價差最大的是宜蘭縣，預售屋成交均價約每坪22.2萬元，新成屋則為每坪27.4萬元，新成屋較預售屋貴了5.2萬元，價差到23.4％。進一步分析原因，包括在地購屋族更青睞新成屋，以及單價較高的透天建案多採先建後售模式，都使得新成屋價格更高。而北台灣價差最小的縣市則是基隆市，預售屋平均約每坪24.7萬元成交，新成屋約每坪24.5萬元，1坪僅差2000元，價差0.81％。
至於北台灣三直轄市，台北市預售屋建案均價約每坪107.6萬元，新成屋建案均價則為每坪104.8萬元，預售屋比新成屋貴約2.8萬元，價差約2.67％。新北市預售屋成交均價約每坪48.7萬元，新成屋每坪47.8萬元，兩者僅差9000元價差1.88％。桃園市預售屋成交均價每坪32萬元，較新成屋貴2.4萬元，價差達8.1％。
但近年變化最大的還是新竹縣市。2021年12月時，新竹地區還是新成屋建案價位比較高，平均成交價較預售屋每坪貴2.7萬元，不過到了2022年12月，預售屋建案成交均價已經來到每坪39.1萬元，將新成屋建案每坪34萬元狠狠甩在後頭，兩者相差5.1萬，價差約15％。評估預售、新成屋建案價位翻轉，主要與建商往二、三線地區推出預售屋建案，及精華區買盤外溢有關。
成采錡表示，預售屋限制換約預期短期內將壓抑預售屋市場買氣，長期則使預售屋推案量減，部分買盤轉往成屋市場，可成屋供給正面臨兩大不利因素，一是營建業缺工問題未解，工地延遲完工情形仍常見，二是房地合一2.0實施衍生5年重稅閉鎖期，限制二手市場的成屋委售量。若成屋供給未能及時釋出，則一波波被政策逼進成屋市場的需求，恐成為成屋價格的一大支撐。