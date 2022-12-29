陳沂曝鄭家純「五五身黑歷史」出道照！她親上火線回擊了
網紅陳沂時常以犀利言詞評論時事，與鄭家純（雞排妹）的大戰更是眾人皆知，除了兩人彼此提告，近日鄭家純宣布將對80位酸民提告，陳沂也發文打臉：「被起訴機會很低，一不小心就是一個地檢署認證。」昨（28）日，陳沂又公開鄭家純當初出道上綜藝節目的「五五身啦啦隊舊照」，對此，她也發文回應了。
娛樂中心／綜合報導
鄭家純今年推出「最後一脫」寫真，閃嫁日本老公AKIRA，日前還自曝身高只有153公分，引起熱議。她的「宿敵」陳沂昨日則在臉書公開她出道時的啦啦隊舊照，只見她綁著雙馬尾，高舉雙手，上穿著桃紅色爆乳比基尼，下身則搭配黃色蓬蓬裙，頭頂上也有一個與蓬蓬裙極為相似的龐大「黃色裝飾物」。
此外，腰部中間還有兩條藍色布料，再加上紅色大腿襪、高筒布鞋，似乎沒有讓腿部比例更好，黑歷史照曝光後，陳沂也在文內表示：「這張歡樂的照片，表達了我一整天的好心情。」貼文一出，有網友留言，「為何要人身攻擊？不自覺太過了嗎？」陳沂則親自回應：「人身攻擊？where？妳覺得這張照片不歡樂不可愛嗎？妳好壞喔」。
針對舊照被陳沂發出，鄭家純今（29）日在臉書發文回應，表示：「黑粉是真愛，找到8-9年前上節目的照片來貼。」她回想起那天錄影前，她跟經紀人說：「衣服好醜不能換嗎？」經紀人對她說：「在工作上要敬業，節目製作單位覺得適合主題就得配合」。
鄭家純還特地將黑歷史照和今年的未修圖全身照做成對比照PO出，自認「超勵志的啊！」坦言：「外在是自己可以掌控的，只要努力就能變成你／妳喜歡的樣子。沒有追求也沒關係，健康自在最重要。」絲毫不受影響。（編輯：郭佩蓉）