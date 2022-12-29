中職／與滿滿樂天女孩共享美食！聯名餐酒館就在信義

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由樂天女孩親自監製的聯名餐點，每道都是以女孩們平日喜歡的食物作為發想，像是身為嘉義在地人的YURI對於火雞肉飯可是特別要求，在和主廚溝通及試作許久，才做出心目中最美味的「蔥酥火雞肉片飯」。店內如胡麻雞腿溫沙拉、玫瑰葡萄奶蓋珍珠、綜合莓果日式布丁等女孩監製的美味餐點，每一口都在挑動著10號隊友的味蕾，絕對吃得到樂天女孩們滿滿的愛。
除此之外，單點餐點或套餐，即贈送限定的樂天女孩明信片，消費飲料也會贈送隨機杯墊一張，想蒐集的朋友千萬別錯過。
餐廳業者Bruce表示，這次和樂天女孩合作，就是看中樂天女孩的高人氣與親和力，希望能夠將女孩IP和美食作結合，讓客人來餐廳視覺和味蕾都能得到大大的滿足。開幕日到場的孟潔及菲菲也對於聯名餐廳豎起大拇指稱讚，直呼業者和球團好用心。
「看到餐廳有很多樂天女孩的元素，覺得很棒，以前自己的夢想就是開間餐酒館，今天有圓夢的感覺。」孟潔笑說；菲菲大力推薦自家餐點，「我覺得這次特調系列的飲料都很用心也很好喝，口味一級棒，大推我監製的熱帶青蘋樂園，大家一定要來嚐喔！」
「歐拉オラオラ」樂天女孩主題餐廳內也有許多樂天生態圈優惠，包含在餐廳內使用樂天信用卡結帳即可享3%回饋（需登錄）、以及樂天網銀新開戶輸入專屬優惠碼「WIN」並於次月10號前啟用金融卡即可獲得200元現金等等優惠。準備好了嗎？今年寒冬，就讓樂天女孩們用熱情融化你的心吧！
DATA
歐拉歐拉オラオラ餐酒館
地址：台北市信義區松壽路20號（信義威秀一樓）
聯名時間：12月28日起限定登場
電話：02-2723-7168
線上預約：https://reurl.cc/Zbol93
※以上訊息如有異動，請以最新公告為準。