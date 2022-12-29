當兵26K激到「阿北族」！他62歲喊想去：能健身還有錢拿
日前總統蔡英文宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，將義務役役期延長至1年，並且月薪調漲至2萬6307元，國防部今（29）也依兵役法第34條第4項「一年前陳報行政院核定」之規定，回復徵集服常備兵現役1年，消息曝光後，雖然引起許多年輕輩反彈，卻也讓62歲的政客吳蕚洋認為，當兵不但每天健身還有薪水領，直呼想再投身軍旅。
編輯中心/綜合報導
吳蕚洋今（29）日在臉書中發文表示，「我倒是想再投身軍旅，何不提高役齡到70歲，這樣還可以報效國家好幾年」，且每天健身還有錢拿，還不用愁三餐，「縱使戰死殺場、馬革裹屍也無憾矣」。
貼文曝光後，網友紛紛留言笑喊，「可以作為下次競選立委的政見」、「健身是個吸引年輕人從軍的一大吸引力」、「養老院啊」、「哈哈哈哈哈，愛説笑」、「別打嘴炮，先來個500武裝跑步，不必障礙試試吧」。
不過，也有許多人贊成，「有體力夠熱誠，贊成當兵不分年齡」、「可以解決高齡社會的問題很好的建議」、「我覺得挺好的，這樣安官還沒叫起床，老兵大概已經著裝完畢，等集合了吧」、「其實志願者分齡訓練，真的可以好好考量一下，再找個贊助廠商，大家都開心」、「有些20歲年輕人的體力戰鬥力還不如40歲的中年人～不限年齡徵兵這倒是不錯的選項」。還有不少超過役齡的阿北也高喊，「是呀，不限年齡，薪資比22K好、又不愁吃穿我也要去」、「咱們一起去當兵，現在軍旅生活怎能跟咱當年比」。（編輯：賴禹妡）