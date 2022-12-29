移工在台灣學中文　民團助攻考取證書

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第一位在線上分享的學員，目前在越南的高中教中文，很感謝新事的老師給予的教學指導，現場的阮學員拿到華測進階級證書，今年5月底面試成功並返回台灣當雙語人員，他鼓勵現在中文班的學員只要目標清楚，知道自己為什麼要學中文，就有動力認真努力學習。他原本是廠工，在台灣工作五年多了，透過增加華語的能力，能夠轉換到更好的工作和待遇，目前的翻譯工作，讓他接觸的視野更廣，能夠學到更多東西。另一位學員表示她學會中文後，從廠工轉職在仲介公司做翻譯工作，工作一段時間離職後，目前在台灣讀書當學生。有位學員表示會繼續將中文學習好，將來能回母國當導遊。另一位學員表示謝謝老師的指導，讓她的中文從不會到能參加台北市辦理的演講比賽，得到6000元的獎金，她現在還是持續學習中文，不斷精進華語能力。希望學員們繼續透過中文班學習過程與成績就能找到實行夢想的一種方法。有位學員則表示今年8月考上中階技術人員，還有位學員表示已報名考試，1月份就要參加考試，希望自己能通過考試。
在發表會的最後，大家一起唱歌、拍照、分享，中文班所帶給移工們的不只是中文教學而已，而是各種情感的展現，不論是同學間的友誼，又或者如同學所形容老師是「良師益友」，對於移工們來說，這些都是他們遠在異國他鄉的推力之一。