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移工在台灣學中文　民團助攻考取證書

▲中文班成果發表暨結業式。（圖／新事社會服務中心）
▲中文班成果發表暨結業式。（圖／新事社會服務中心）

記者賴正琳／綜合報導

12月25日由新事社會服務中心主辦、教育部指導的「多元文化匯流：移工在台灣的中文情境學習計畫」成果發表會暨結業式，在輔仁聖博敏神學院教室熱情展現，同學們相互寒暄，幫忙布置場地，還有回到越南以及無法到場的移工同學們在線上，一同展現一年來在課程中學習的成果。

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這次的成果發表，主題聚焦在「我的生涯發展」與「我的故事」，學員們分享自己努力學習並拿到華語能力測驗B級和C級證書，使老師們都很驕傲且學員也自己有成就感。學員表示參加華語能力測驗考試是一種挑戰，而且也是自己為了實行夢想而勇敢前進。

第一位在線上分享的學員，目前在越南的高中教中文，很感謝新事的老師給予的教學指導，現場的阮學員拿到華測進階級證書，今年5月底面試成功並返回台灣當雙語人員，他鼓勵現在中文班的學員只要目標清楚，知道自己為什麼要學中文，就有動力認真努力學習。他原本是廠工，在台灣工作五年多了，透過增加華語的能力，能夠轉換到更好的工作和待遇，目前的翻譯工作，讓他接觸的視野更廣，能夠學到更多東西。另一位學員表示她學會中文後，從廠工轉職在仲介公司做翻譯工作，工作一段時間離職後，目前在台灣讀書當學生。有位學員表示會繼續將中文學習好，將來能回母國當導遊。另一位學員表示謝謝老師的指導，讓她的中文從不會到能參加台北市辦理的演講比賽，得到6000元的獎金，她現在還是持續學習中文，不斷精進華語能力。希望學員們繼續透過中文班學習過程與成績就能找到實行夢想的一種方法。有位學員則表示今年8月考上中階技術人員，還有位學員表示已報名考試，1月份就要參加考試，希望自己能通過考試。

在發表會的最後，大家一起唱歌、拍照、分享，中文班所帶給移工們的不只是中文教學而已，而是各種情感的展現，不論是同學間的友誼，又或者如同學所形容老師是「良師益友」，對於移工們來說，這些都是他們遠在異國他鄉的推力之一。

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