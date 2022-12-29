非本國籍人士在台期間確診　明年元旦起需自付隔離治療費

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2.前述對象以外之不具健保身分之非本國籍人士如於在臺期間確診，其確診隔離治療期間相關費用由個案自行負擔。
指揮中心指出，因應確診者隔離治療費用支付原則調整，不具健保身分之非本國籍人士在臺期間如快篩陽性，不得使用視訊診療，需至各地方政府衛生局指定之「非本國籍人士COVID-19自費看診醫療院所」（名單將陸續更新至疾病管制署全球資訊網）現場就醫，如經醫師評估確診，依現行「確診個案分流收治原則」收治住院隔離治療，或由衛生局安排至集中檢疫所或加強型防疫旅館或衛生局指定地點進行居家照護至符合解除隔離治療條件。隔離期間包括確診住院隔離治療費用、隔離治療當日與COVID-19相關之門急診費用、抗病毒藥物(含臺灣清冠一號)費用、居家照護醫療費用等與醫療或因療程所需之項目，需由確診者自行負擔。
指揮中心表示，已請相關部會(外交部、內政部、教育部、交通部等)協助宣導不具健保身分之外籍人士(含旅客、短期來臺交換學生等)建議於入境前投保醫療險，在臺期間應遵守現行防疫規範，外出時可攜帶乾洗手用品隨時保持手部清潔，返回住所時，確實執行手部衛生。如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所，確保防疫安全。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。