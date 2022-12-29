變異株疫情升溫！王必勝5點防疫建議　籲接種次世代疫苗

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指揮中心進一步指出，亦鼓勵家中有長者或高風險族群之民眾、春節前後有出國規劃或家中有國外返台親友、已完成基礎劑但尚未接種追加劑者、曾感染COVID-19確診已康復滿3個月尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗，以及曾接種雙價BA.1次世代疫苗可依自身風評估，接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗。
指揮中心說明，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」(https://reurl.cc/7eW0AQ)，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各地方政府衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
指揮中心呼籲，接種疫苗無法百分之百預防感染COVID-19，但可降低重症及死亡風險，因此，提醒民眾仍應落實個人防護措施，另接種後民眾及家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，藉由民眾自身或家長關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。