陪外籍漁工過冬　民團寒冬贈衣活動邁入第六年

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據新事社會服務中心，此次冬衣送暖活動分別在12月8、9日舉行，正逢大潮及寒流來襲，發送禦寒物資的隊伍在磅礡大雨中，帶著社會大眾的愛心物資，及時送交到外籍漁工的手上，讓他們在寒冷的天氣夜晚，感受到不一樣的溫暖。
活動第1天，在耶穌會徐森義神父及鍾佳伶主任的帶隊下，一行人與萬海基金會的志工們、博愛基金會的夥伴們一起，從澳底、馬崗、龍洞、深澳、八斗子、正濱等漁港沿著海岸線發送好暖心福袋，共893位外籍漁工受益，包括印尼籍773位、越南籍49位及菲律賓籍71位。許多漁工表示，很開心拿到禦寒物資，晚上可以不再怕冷了。
一位越南漁工分享，他剛來台灣工作不久，在越南不知道台灣的冬天很冷，所以沒有準備好冬季衣服，來台灣工作之後、感受到台灣的冬天的寒冷氣溫，一直擔心地說：「要怎麽去買禦寒衣服？」幸虧有新事的聖誕禮物，讓他這個冬季可以更順利、更溫暖。
第2天活動，耶穌會謝詩祥神父、方進德神父、洪坤福神父及鍾佳伶主任，以及耶穌會Magis青年中心的同仁與青年們一起，在大雨中從萬里、大武崙、龜吼、磺港、石門、富基、後厝、淡二及下罟子等漁港沿著海岸線發送好暖心福袋，共580位外籍漁工受益，包括印尼籍544位、越南籍16位及菲律賓籍20位。
當許多外籍漁工當拿到好暖心福袋時，直滿意點頭並感謝發送的人員，抱著禦寒物資及棉被開心地回到船上。雖然過程中，天空下著雨，漁工們依舊有秩序地排著隊伍，靦腆地收下社會大眾的愛心，讓人看見溫暖在彼此間傳遞。
第1次參與獻愛服務的志工何小姐說：「漁工們對新事送冬衣的服務感到非常期待，他們也會主動地幫忙我們卸貨整隊，看到他們滿足地笑容，真的很令人開心！」已經參與第2年的謝詩祥神父則說：「看到漁工們面帶笑容地接過保暖物資，並靦腆地說聲『terima kasih』(謝謝)，這個活動見證了愛能跨越國籍、語言、文化、膚色和階級，喜樂原來那麼容易，就是人與人之間不再有距離。」
兩天的「好暖心福袋」送暖活動，共16個漁港，距離約四百公里，共1,473位外籍漁工受益。新事社會服務中心表示，雖然無法滿足所有在台外籍漁工都拿到禦寒物資，卻也讓北海岸線半數以上的外籍漁工都能有「好暖心福袋」，度過今年寒冬，同時期盼未來能有更多力量支持與加入愛心活動。