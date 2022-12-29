入境「0＋7」自主防疫調整 明年元旦起當日快篩陰可探病
中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，目前國內疫情處於另一波的上升階段，隨著各國邊境逐步調整開放，且農曆春節將至，民眾洽商及旅遊等往來增加，指揮中心也公布最新版入境「0+7」自主防疫指引，從明年1月1日起，入境當日可以先用快篩檢測，持兩日內快篩陰證明可外出，持當日快篩陰性證明，則可到醫院或長照機構看病或探病。
編輯中心/綜合報導
指揮中心發言人莊人祥表示，明年1月1日起，除了針對中國入境旅客實施唾液PCR檢測，所有入境民眾都會發放4劑快篩，自主防疫期間需持2日內快篩陰證明才能外出，自主防疫期間居住處所須符合1人1室為原則。
另外之前曾提到自主防疫期間，不得前往醫院陪病或探病，而最新調整版指引則是修改為，自主防疫期間避免前往醫院或長照機構，但如有必要前往，持當日快篩陰性證明，可到醫院或長照機構看病或探病。
指揮官王必勝也強調，不僅是針對中國入境旅客加強管制，所有入境民眾也都務必要做好自主防疫工作，本土疫情正在升溫，呼籲符合資格者儘速接種次世代疫苗，聚會聚餐時除了飲食期間，盡量戴好口罩。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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