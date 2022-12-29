選後首會面談合作 謝國樑、蔡適應共推台鐵到南港直達車
基隆市長謝國樑今（29）日與選戰期間的對手、立法委員蔡適應於基隆市政府會面，兩人在選後首次會面，期盼透過中央和基隆市政府一起努力，共同推動未來台鐵基隆到南港交通直達車事宜，蔡適應也允諾協助，希望讓基隆更好。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，擔任立委時曾爭取過兩班直達車；現在擔任市長，盼爭取台鐵能在早上8點左右，以類似「上班專車」概念，讓基隆8點發車約23分可直達到南港站，方便民眾轉乘，這對基隆通勤族能有具體幫助。
謝國樑指出，將在下周拜會國民黨團，並請副市長邱佩琳聯繫民眾黨團，這幾天也有電話聯繫同是基隆人的民眾黨團總召邱臣遠，獲允諾將當面請益關於基隆到南港直達車議題。
蔡適應表示，基隆有許多交通的建設，需要中央和基隆市政府一起來努力，對於謝市長所說的台鐵交通直達車，會盡力協助，特別是基隆的通勤人口龐大，雙方能有為市民服務的共識，會以基隆市民的需求為導向一起來努力。
蔡適應最後說到，目前基隆的交通還是市民最在意的事情，雖然兩人的政見和理念不同，但是改善交通的部份，是兩人現階段的共識，談話的氣氛良好，基隆市政府有需要與中央溝通的部份，自己也會努力的協助。