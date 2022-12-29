foodpanda也賣福袋？推2款「熊lucky兔寶包」內容物開箱
每到農曆新年福袋話題總是發燒，現在連外送平台都要賣福袋？foodpanda 看準福袋的超強魅力，特別舉辦「foodpanda 福袋祭」，集結8大通路熱門新春福袋，連自家平台的pandamart 熊貓超市也順勢推出2款分別為「熊lucky兔寶包」（售價299元），以及更大包裝的「熊lucky兔寶盒」（售價999元）。《NOWnews今日新聞》特別幫讀者來實際開箱，連內容物價錢都算給讀者看，結論先說，內容物誠意還不錯，價值也比售價更優惠，而且刮刮卡張張有獎，大家可以試試有沒有好手氣喔！
記者周淑萍/綜合報導
foodpanda 在pandamart 熊貓超市推出2款福袋，用紙袋裝的為「熊lucky兔寶包」售價299元，實際開箱的福袋，內有餅乾、飲料、巧克力共約8項零食，以及胖胖達鑰匙圈和刮刮卡，實際換算商品的金額約為365元，已經超過福袋299元的售價，刮刮卡刮到最小獎是滿590可折120的熊貓超市折價券，一整袋價值約485元。另外，就是用盒裝的「熊lucky!兔寶盒」，盒裝內一樣有7項零食，加上胖胖達帆布袋、吸水杯墊、紅包袋和絨毛娃娃，價值約1559元，大盒的則送上2張刮刮卡，實際刮到的同樣是最小獎的滿590可折120的熊貓超市折價券，整盒價值大約1799元。
2款福袋提供的零食都是熱門產品還算是有誠意，如果是喜歡foodpanda 吉祥物胖胖達的粉絲，應該會頗滿意福袋內提供的周邊，如果是想要買來試手氣，可能需要更多好運加持，內含的刮刮卡，有機會獲得Gogoro、Nintendo Switch、Marshall 音響、購物金、999元發財金等等，官方宣稱張張都有都有獎。
除了自家福袋之外，foodpanda 今年與全聯福利中心攜手合作，將全聯小時達福箱首次於外送平台上架，更是「2023 小時達兔年福箱」獨家販售的外送平台，將於 1 月 22 日大年初一上午 10 時正式開搶，頭獎為市值 100 萬元的雙人環遊世界旅遊基金，另外也有機會獲得雙人美國紐約來回機票、雙人英國倫敦來回機票。當天買全聯小時達福箱使用專屬優惠碼「萬兔福利」還可現折 50 元。
「foodpanda 福袋祭」 還有全家「福兔好運福袋」頭獎300 萬元現金；藥妝通路康是美「喜兔賀歲／迎新福袋」大獎為 MG 休旅車和 iPhone 14，另有像是 7-ELEVEN、OK 超商、小北百貨、寵物公園等多款福袋。