民進黨敗選檢討報告　藍委諷刺：年終最大政治笑話

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對民進黨敗選檢討報告結果，賴士葆直言，是一篇不痛不癢的剖析報告，只有分析事，沒有檢討人，完全不見責任政治，不敢碰觸總統、閣揆，最有權勢的人理當負最大的責任，卻是全然放過，這種敷衍了事的檢討報告看不到改革的決心。
賴士葆認為，沒有誠摯的究己究責，甚至檢討起在野黨，如肆意操弄亡國感的抗中保台，讓蔡英文上次得到817萬票，證諸是導致抗中害台的惡果，讓共軍繞台演習成為常態，在檢討報告中變成是在野黨的負面操作抗中保台。
對於民進黨代理黨秘書長林鶴明稱義勇軍側翼，非敗選原因，不可怪罪支持者。賴士葆表示，顯見 #網軍側翼仍是蔡政府未來繼續倚重的第四軍，沒有網軍不會治國。他詢問，請問黑金早已滲透黨政中央和地方層級，並早已取得實質政治影響力，已經與蔡政府共組生態鏈，賴清德昨天在黨員座談會說該開刀就要開刀，這份不敢拿蔡英文開刀的檢討報告，請問賴清德敢對誰開刀？
賴士葆指出，蔡英文自始至終沒有檢討自己，所以鄭文燦等人主責的檢討報告就不敢直指核心，做決策的人不肯負責、不必負責，這是蔡政府所形成的特殊官場文化，上下沆瀣一氣，不覺慚愧羞恥。過去斷交幾個邦交國、疫情死多少人、農產品滯銷禁止輸陸等等，政務官都還有臉在位子上說三道四，嘴巴說要負起責任就是不下台。
最後，賴士葆強調，檢討敗選報告不及於擁有最大權力的蔡英文、蘇貞昌，鄉愿包庇的鞏固領導中心，抓一些稻草人來打，這是今年年終最大的政治笑話。