揭宋逸民教會內部現況！白家綺泛淚現身：相信真相會大白
小甜甜（張可昀）因遭福音戲劇《幸福宅一起》換角，扯出宋逸民主理教會「藝起發光」9大爭議，在教會擔任小組長的白家綺，被教友爆料掌權地位僅次於宋逸民夫妻，白家綺今（29）日出席「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」，對爭議含淚回應：「針對任何指控做出回應，大家都知道結果會是什麼？不希望造成更多對立。」
記者羅凌筠/新北報導
宋逸民的聲明中指出小甜甜之所以無法演出，是因為私生活有極大狀況、在她的小組當中造成是非和嫌隙，「因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出。」白家綺對此回應，「我們不可能把弟兄姊妹私底下的生活有哪些狀況公諸於世，不管因為感情、工作、婚姻來尋求師母的幫助，只能繼續為他們禱告，不能說私生活有哪些狀況。」
首任理事長黃國倫2014年卸任，太太寇乃馨對於協會後來轉型成教會非常驚訝，前教友阿Ben也出面揭露在捐款1百萬元後退出，對於協會轉型教會、教友「十一奉獻」的金流等爭議，白家綺表示：「事情絕不是三言兩語可以說清楚，相信真相會大白，會有大家看見事情的機會。」
教會爭議延燒1周，白家綺揭祕教友私下聚會的現況：「其實當然很在意，現在情況大家都知道，身為小組長，我們就是更多禱告，全教會同心為這件事情禱告。」問她還相信宋逸民夫妻嗎？她說：「依舊要相信聖經說不可倚靠自己的聰明，深深相信上帝會帶領大家看見真相。」